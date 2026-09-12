СМИ: Amazon готовит четыре новых сериала по вселенной «Человека-паука»
Хотя сериал «Паук‑Нуар» не получит продолжения, Prime Video сохраняет намерения развивать телевселенную Человека‑паука. Сейчас в работе — четыре новых проекта, и один из них практически готов к старту производства.
Сюжетные линии и актёрский состав пока не раскрываются, но издание The Ankler обнародовало перечень сценаристов, задействованных в разработке. Среди них — Келвин Ю (автор сериала «Американец китайского происхождения»), Бен Х. Уинтерс («Следопыт»), Элисон Тэтлок («Лучше звоните Солу»), а также Бен Недиви и Мэтт Волперт — создатели фантастической драмы «Ради всего человечества». К команде присоединилась и Меган МакДоннелл, работавшая над проектами Marvel вроде «ВандаВижен» и «Это всё Агата».
Пока неясно, кто из авторов будет отвечать за конкретный проект, но все четыре концепции уже доработаны и представлены руководству Sony и Amazon. В ближайшее время выберут лишь один из них для съёмок: одновременно запускать несколько сериалов студии не собираются.
Что касается «Паука‑Нуара», над которым работали Орен Узил и Стиви Лайтфут, то изначально создатели планировали второй сезон. Однако в итоге история получила завершённую форму и вышла как мини‑сериал.
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