Минобороны России раскрыло потери украинской армии на купянском направлении

На купянском направлении Вооруженные силы России нанесли поражение военнослужащим и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

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В ходе боев ликвидировано около 160 военнослужащих ВСУ. По данным Минобороны, были выведены из строя четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в Киеве, Сумской и Днепропетровской областях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтолкновениеРоссийская АрмияВСУ
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