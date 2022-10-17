Минобороны России раскрыло потери украинской армии на купянском направлении

В ходе боев ликвидировано около 160 военнослужащих ВСУ. По данным Минобороны, были выведены из строя четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в Киеве, Сумской и Днепропетровской областях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»

