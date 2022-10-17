Минобороны России раскрыло потери украинской армии на купянском направлении
На купянском направлении Вооруженные силы России нанесли поражение военнослужащим и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.
В ходе боев ликвидировано около 160 военнослужащих ВСУ. По данным Минобороны, были выведены из строя четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в Киеве, Сумской и Днепропетровской областях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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