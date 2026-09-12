Штат Аризона подал в суд на L'Oréal из-за риска рака от средства для волос

В иске L'Oréal обвиняется в нарушении законов о защите прав потребителей: компания реализовала продукцию, которой пользуются преимущественно афроамериканки, не предупреждая покупательниц о потенциальной угрозе онкологических заболеваний.

Власти Аризоны просят суд взыскать штрафы и возместить ущерб, а также вынести предписание, запрещающее продажу этих средств без соответствующего предупреждения о риске для здоровья.

Агентство отмечает, что ранее против L'Oréal уже было подано более 12 тысяч аналогичных исков от пострадавших женщин. Все эти дела объединены в федеральном суде Чикаго в рамках процедуры многоокружного судебного разбирательства. Первые иски последовали после выхода в 2022 году исследования Национального института здравоохранения США, показавшего, что у женщин, применявших подобные средства несколько раз в год, вероятность развития рака матки возрастала более чем вдвое.

Истцы требуют компенсации за перенесённые физические и нравственные страдания, а также возмещения расходов на медицинское обслуживание и покупку самой продукции. По данным судебных документов, слушания по этим делам могут начаться уже в следующем году.

Ранее столичный Арбитражный суд зарегистрировал заявление АО «Л'Ореаль» - дочерней компании французского бренда L’Oreal - к Центральному таможенному управлению с требованием почти 896 млн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

