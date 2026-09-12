Песков: При желании встретиться с Путиным Зеленский может приехать в Москву

Он подчеркнул, что приглашение остается в силе, пишет ТАСС. Так официальный представитель Кремля прокомментировал заявление главы киевского режима о желании встретиться с Путиным в рамках саммита G20 в Майами в США.

Мероприятие пройдет 14-15 декабря. Летом текущего года пресс-секретарь российского лидера говорил, что РФ на высоком уровне, эффективно и деятельно примет участие в саммите в США.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что планов о встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».