Песков: При желании встретиться с Путиным Зеленский может приехать в Москву
Если президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, то может приехать в Москву. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что приглашение остается в силе, пишет ТАСС. Так официальный представитель Кремля прокомментировал заявление главы киевского режима о желании встретиться с Путиным в рамках саммита G20 в Майами в США.
Мероприятие пройдет 14-15 декабря. Летом текущего года пресс-секретарь российского лидера говорил, что РФ на высоком уровне, эффективно и деятельно примет участие в саммите в США.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что планов о встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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