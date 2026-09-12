В Улан-Удэ закрыли туристические тропы из-за опасности встреч с медведями

Главный лесничий учреждения Павел Ушаков пояснил, что в связи с возросшим числом случаев выхода медведей к жилым зонам закрывается сеть троп на Верхней Березовке, а также Юго‑Западная тропа. Он обратился к горожанам с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и не посещать закрытые участки.

В организации также подчеркнули, что обходить запрет не стоит даже в тех случаях, когда на маршруте внешне всё спокойно. Ограничения введены исключительно ради безопасности посетителей.

Ранее вход в нацпарк «Красноярские Столбы» временно закрыли в связи с угрозой выхода медведей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

