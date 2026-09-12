В Улан-Удэ закрыли туристические тропы из-за опасности встреч с медведями
В Улан‑Удэ временно закрыли оборудованные туристические и экологические маршруты из‑за того, что медведи всё чаще появляются в населённых пунктах. Соответствующую информацию опубликовало МБУ «Горзеленстрой».
Главный лесничий учреждения Павел Ушаков пояснил, что в связи с возросшим числом случаев выхода медведей к жилым зонам закрывается сеть троп на Верхней Березовке, а также Юго‑Западная тропа. Он обратился к горожанам с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и не посещать закрытые участки.
В организации также подчеркнули, что обходить запрет не стоит даже в тех случаях, когда на маршруте внешне всё спокойно. Ограничения введены исключительно ради безопасности посетителей.
Ранее вход в нацпарк «Красноярские Столбы» временно закрыли в связи с угрозой выхода медведей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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