Сеть АЗС «Нефтехимпром» возобновила продажу бензина в канистры
В Пермском крае сеть автозаправочных станций «Нефтехимпром» возобновила продажу бензина в канистры — теперь в одну тару допускается наливать не больше 20 литров.
При этом предельный объём топлива, который можно приобрести за одну заправку для одного транспортного средства, остался прежним: суммарно — не более 40 литров (с учётом бензина в канистре).
Ранее, 8 сентября, компания ввела запрет на отпуск бензина в канистры. В качестве обоснования тогда называли необходимость соблюдения мер безопасности и предотвращения злоупотреблений. До введения запрета покупатель мог приобрести до 30 литров топлива в канистре — в пределах общего лимита в 40 литров.
Ограничения касаются только бензина: на дизельное топливо они не распространяются. В «Нефтехимпроме» также подчёркивают, что реализуемый бензин отвечает требованиям экологического класса Евро‑5.
Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в беседе с НСН рассказала, как новые механизмы поставок бензина могут выровнять ценообразование и обеспечить топливом отдаленные регионы.
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