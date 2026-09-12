Сеть АЗС «Нефтехимпром» возобновила продажу бензина в канистры

При этом предельный объём топлива, который можно приобрести за одну заправку для одного транспортного средства, остался прежним: суммарно — не более 40 литров (с учётом бензина в канистре).

Ранее, 8 сентября, компания ввела запрет на отпуск бензина в канистры. В качестве обоснования тогда называли необходимость соблюдения мер безопасности и предотвращения злоупотреблений. До введения запрета покупатель мог приобрести до 30 литров топлива в канистре — в пределах общего лимита в 40 литров.

Ограничения касаются только бензина: на дизельное топливо они не распространяются. В «Нефтехимпроме» также подчёркивают, что реализуемый бензин отвечает требованиям экологического класса Евро‑5.

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в беседе с НСН рассказала, как новые механизмы поставок бензина могут выровнять ценообразование и обеспечить топливом отдаленные регионы.

