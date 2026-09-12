Фэн Литао: Песни «Катюша» и «Подмосковные вечера» поют почти по всей КНР

Советник‑посланник посольства КНР в России и директор Китайского культурного центра Фэн Литао в интервью информационному агентству «Вести» отметил, что музыкальное наследие СССР и России по‑прежнему сильно влияет на музыкальную культуру Китая. В частности, песни «Катюша» и «Подмосковные вечера» широко известны и исполняются в разных уголках страны.

Промоутеры осудили «право вето» для Минкульта при проведении концертов

По словам Литао, музыкальное сотрудничество — важный элемент российско‑китайских отношений. Он напомнил, что после образования КНР в 1949 году немало китайских студентов поехали обучаться в советские консерватории, расположенные в различных городах СССР. При этом и в России традиционно сохраняется значительный интерес к китайской музыкальной культуре.

Накануне в Китайском культурном центре в Москве состоялся концерт Шанхайского филармонического оркестра — признанного коллектива с 70‑летней историей и международной репутацией.

Ранее глава «Русской Медиагруппы» Владимир Киселёв сказал спецкору НСН, что масштабные стадионные шоу — не случайность и не каприз артиста, а объективное отражение уровня востребованности.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыКитайПесниКультура

Горячие новости

Все новости

партнеры