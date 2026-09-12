Фэн Литао: Песни «Катюша» и «Подмосковные вечера» поют почти по всей КНР

По словам Литао, музыкальное сотрудничество — важный элемент российско‑китайских отношений. Он напомнил, что после образования КНР в 1949 году немало китайских студентов поехали обучаться в советские консерватории, расположенные в различных городах СССР. При этом и в России традиционно сохраняется значительный интерес к китайской музыкальной культуре.

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