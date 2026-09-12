Фэн Литао: Песни «Катюша» и «Подмосковные вечера» поют почти по всей КНР
Советник‑посланник посольства КНР в России и директор Китайского культурного центра Фэн Литао в интервью информационному агентству «Вести» отметил, что музыкальное наследие СССР и России по‑прежнему сильно влияет на музыкальную культуру Китая. В частности, песни «Катюша» и «Подмосковные вечера» широко известны и исполняются в разных уголках страны.
По словам Литао, музыкальное сотрудничество — важный элемент российско‑китайских отношений. Он напомнил, что после образования КНР в 1949 году немало китайских студентов поехали обучаться в советские консерватории, расположенные в различных городах СССР. При этом и в России традиционно сохраняется значительный интерес к китайской музыкальной культуре.
Накануне в Китайском культурном центре в Москве состоялся концерт Шанхайского филармонического оркестра — признанного коллектива с 70‑летней историей и международной репутацией.
Ранее глава «Русской Медиагруппы» Владимир Киселёв сказал спецкору НСН, что масштабные стадионные шоу — не случайность и не каприз артиста, а объективное отражение уровня востребованности.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 20 человек
- Штат Аризона подал в суд на L'Oréal из-за риска рака от средства для волос
- «Китайскую шкатулку» с ценами в РФ назвали нормальным экономическим явлением
- Фэн Литао: Песни «Катюша» и «Подмосковные вечера» поют почти по всей КНР
- Сеть АЗС «Нефтехимпром» возобновила продажу бензина в канистры
- СМИ: Amazon готовит четыре новых сериала по вселенной «Человека-паука»
- Лут заявила об отсутствии проблем с экспортом российского зерна
- Путин: БРИКС является крупнейшим объединением в мире
- Не в нейтральном статусе: Когда россиян вернут в мировой футбол
- «Мстители» и «Человек-паук» обеспечили Marvel новый рекорд