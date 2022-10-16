Минобороны РФ: Цели на объектах военного управления и системы энергетики Украины поражены

Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до трех человек СМИ: почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога СМИ: два человека погибли из-за пожара в тегеранской тюрьме «Эвин» Заслуженный деятель искусств России, журналист Олег Попцов умер в возрасте 88 лет Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин вернулись в тренерский штаб московского «Локомотива»