Минобороны РФ: Цели на объектах военного управления и системы энергетики Украины поражены

ВС России в течение суток наносили удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цели достигнуты, все объекты поражены, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье, 16 октября.

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«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины», — отметил представитель Минобороны РФ.

По словам Конашенкова, цели ударов российских войск были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Ранее ВС РФ уничтожили планы ВСУ по наступлению на Херсонском направлении. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМинобороныМинобороны РФИгорь Конашенков
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