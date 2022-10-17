Военнопленный рассказал, что Зеленский врал про оборону Мариуполя

«Нам сказали, нам дали приказ, также нам врали, как я уже здесь узнал, что Зеленский рассказывал всему телевидению, что он предлагал нам выйти из Мариуполя, но мы такие мужественные, сказали, что будем держаться до последнего», — поделился военный.

Швец подчеркнул, что на самом деле власти ничего не предлагали и «просто давали приказ стоять до конца», пишет РИА ФАН. По словам сержанта, украинские бойцы понимали, что они — «пушечное мясо», которое «ставили на истребление», отмечает Газета.ру.

