Военнопленный рассказал, что Зеленский врал про оборону Мариуполя
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские бойцы решили оставаться в Мариуполе до последнего, были ложью. Об этом рассказал находящийся в заключении сержант запрещенной в РФ террористической организации «Азов» Михаил Швец, передает РИА Новости.
«Нам сказали, нам дали приказ, также нам врали, как я уже здесь узнал, что Зеленский рассказывал всему телевидению, что он предлагал нам выйти из Мариуполя, но мы такие мужественные, сказали, что будем держаться до последнего», — поделился военный.
Швец подчеркнул, что на самом деле власти ничего не предлагали и «просто давали приказ стоять до конца», пишет РИА ФАН. По словам сержанта, украинские бойцы понимали, что они — «пушечное мясо», которое «ставили на истребление», отмечает Газета.ру.
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