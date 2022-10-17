ЕС проведет расследование по вопросу применения РФ иранских дронов на Украине
Евросоюз проведет исследование по вопросу применения Россией иранских дронов в ходе военных действий на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.
В начале сентября Вашингтон ввел санкции против иранской компании Safiran Airport Services. На другом берегу океана убеждены, что через нее осуществляются поставки беспилотников в Россию для их дальнейшего использования на Украине.
В свою очередь, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что страна хоть и сотрудничает с Москвой в оборонной сфере, но не поставляет в Россию оружие и беспилотники.
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