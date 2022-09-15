Шольц рассказал о телефонном разговоре с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал подробности телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 13 сентября, сообщает РИА Новости.
Политики обсудили ситуацию вокруг Украины, а также энергетический кризис, который разразился в Евросоюзе. По словам канцлера, Путин не изменил своей позиции по Украине. «Но, тем не менее, важно говорить друг с другом, и говорить то, что я думаю по этой теме», — отметил Шольц.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях заявил, что провёл телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсуждали дальнейшее усиление обороноспособности Украины, а также предоставление Киеву макрофинансовой помощи на 5 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+51 735 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+50 251 / сут.
- Антонов: поставки Украине баллистических ракет могут привести к конфликту РФ и США
- Шольц рассказал о телефонном разговоре с Путиным
- Жители Армении призвали депутатов объявить импичмент Пашиняну
- Киргизия сообщила о пятерых раненых при перестрелке на границе с Таджикистаном
- В Лондоне выстроились километровые очереди желающих проститься с Елизаветой II
- В Конгрессе США одобрили наращивание военной помощи Тайваню
- Пашинян заявил, что не намерен подписывать никаких документов с Азербайджаном
- РФ выступила против видеовыступления Зеленского на Генассамблее ООН
- Роспотребнадзор не исключает роста заражений коронавирусом в сентябре
- Госдеп: внесение РФ в список спонсоров терроризма может привести к нежелательным последствиям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru