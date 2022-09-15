Шольц рассказал о телефонном разговоре с Путиным

Политики обсудили ситуацию вокруг Украины, а также энергетический кризис, который разразился в Евросоюзе. По словам канцлера, Путин не изменил своей позиции по Украине. «Но, тем не менее, важно говорить друг с другом, и говорить то, что я думаю по этой теме», — отметил Шольц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях заявил, что провёл телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсуждали дальнейшее усиление обороноспособности Украины, а также предоставление Киеву макрофинансовой помощи на 5 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

