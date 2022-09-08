СМИ: Германия может не справиться зимой без российского газа

По данным журнала, стране будет трудно полностью заполнить свои хранилища газа. При этом власти собираются закупить топливо у других стран, на что уйдет больше средств.

Как считает президент России Владимир Путин, Европа зашла в санкционный тупик. По его словам, европейцы «сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать».

