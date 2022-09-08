СМИ: Германия может не справиться зимой без российского газа
Грядущей зимой экономика ФРГ столкнется с большим количеством трудностей после того, как компания «Газпром» решит остановить газопровод «Северный поток», сообщает Der Spiegel.
По данным журнала, стране будет трудно полностью заполнить свои хранилища газа. При этом власти собираются закупить топливо у других стран, на что уйдет больше средств.
Как считает президент России Владимир Путин, Европа зашла в санкционный тупик. По его словам, европейцы «сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать».
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