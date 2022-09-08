СМИ: Германия может не справиться зимой без российского газа

Грядущей зимой экономика ФРГ столкнется с большим количеством трудностей после того, как компания «Газпром» решит остановить газопровод «Северный поток», сообщает Der Spiegel.

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По данным журнала, стране будет трудно полностью заполнить свои хранилища газа. При этом власти собираются закупить топливо у других стран, на что уйдет больше средств.

Как считает президент России Владимир Путин, Европа зашла в санкционный тупик. По его словам, европейцы «сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Российский ГазГермания
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