Немцы разозлились на слова фон дер Ляйен о «наказании» России
Россия будет «сурово наказана», заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.
Она потребовала сохранить санкции в отношении Москвы во время своего выступления перед депутатами Европейского парламента. Как отметила политик, ограничительные меры — самые суровые за всю мировую историю, а значит «Европа победит».
Один из читателей считает, что Европа многое потеряет, а США будут в прибыли. Другой пользователь интернета написал, что подобные высказывания сильно смахивают на духоподъемные лозунги социалистических стран, в то время, когда 98 процентов населения Германии обеднело.
Еще один комментатор указал, что стоит посмотреть на инфляцию в ЕС и подумать, что нас ожидает Европу зимой.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен предложила отправлять в Россию счета за газ и свет с увеличившимся тарифами. Таким образом она отреагировала на критическое замечание евродепутата из Франции Манон Обри во время дебатов на пленарной сессии Европарламента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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