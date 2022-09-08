В Германии предложили уладить конфликт между Россией и Украиной тайной дипломатией
Во времена Карибского кризиса именно скрытая дипломатия спасала мир от начала Третьей мировой войны, сказал НСН политолог Александр Рар.
Берлускони, Шредер, Меркель уже не такие влиятельные, но люди с именем, которые могут повлиять на решение глобального конфликта. Нужно запускать процессы тайной дипломатии для урегулирования ситуации на Украине, заявил бывший советник правительства ФРГ Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что мог бы выступить вместе экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель в качестве посредников для урегулирования конфликта на Украине. Рар считает, что настало время для запуска процесса тайной дипломатии, но это должны быть действительно закрытые переговоры.
«Берускони, Шредер (Герхард, экс-канцлер ФРГ, - прим. НСН), Меркель, сейчас не такие влиятельные, но люди с именем, которые могут помочь в решении глобального конфликта. Приветствую любую попытку остановить военные действия и каким-то образом решить глубочайший кризис, в котором оказались Россия и Запад. Шредер пытался это сделать, Меркель пока ничего не сказала. Нужно запустить процессы скрытой дипломатии. Открытых переговоров между Россией и Украиной больше нет, американцы стоят на позиции, что Москва должна проиграть, а потому поставляют оружие Украине. Разговором с Путиным не обойтись, нужно разговаривать и с Киевом. Когда был Карибский кризис, а мир стоял на грани Третьей мировой войны, ситуацию спасла именно тайная дипломатия. Люди встречались и пресса не знала, а сейчас, когда переговоры ведутся между Путиным и Макроном (Эммануэль, президент Франции, - прим. НСН), а он потом публикует эту беседу, то о каких закрытых переговорах может идти речь?», - задался вопросом Рар.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что у Путина с Меркель и Берлускони были хорошие отношения, но к конфликту на Украине привело не соблюдение Минских соглашений.
«Насколько такие переговоры увенчаются успехом, если самые главные акторы конфликта не заинтересованы в быстром решение, то не знаю. Не двинулись вперед Минские соглашения. В Германии Меркель ругают за то, что страна на 55% зависима от российского газа, а это так, даже при Шредере было 25-30%. Я считаю, что если критика в адрес Меркель и должна звучать, то касаться она должна Минских соглашениях. Меркель нужно было больше влиять на то, чтобы Москва и Киев их выполняли. Почему не ввели международные миротворческие войска? Почему? Возможно, что сегодня не было того, что мы видим», - отметил Рар.
Ранее политтехнолог Константин Калачев в эфире НСН заявил, что июльский визит Герхарда Шредера в Москву носил деликатный характер. В частности, экс-канцлер приезжал обсудить поставки газа в Германию и украинский кризис с Владимиром Путиным.
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