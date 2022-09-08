В Германии предложили уладить конфликт между Россией и Украиной тайной дипломатией

Ранее лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что мог бы выступить вместе экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель в качестве посредников для урегулирования конфликта на Украине. Рар считает, что настало время для запуска процесса тайной дипломатии, но это должны быть действительно закрытые переговоры.

«Берускони, Шредер (Герхард, экс-канцлер ФРГ, - прим. НСН), Меркель, сейчас не такие влиятельные, но люди с именем, которые могут помочь в решении глобального конфликта. Приветствую любую попытку остановить военные действия и каким-то образом решить глубочайший кризис, в котором оказались Россия и Запад. Шредер пытался это сделать, Меркель пока ничего не сказала. Нужно запустить процессы скрытой дипломатии. Открытых переговоров между Россией и Украиной больше нет, американцы стоят на позиции, что Москва должна проиграть, а потому поставляют оружие Украине. Разговором с Путиным не обойтись, нужно разговаривать и с Киевом. Когда был Карибский кризис, а мир стоял на грани Третьей мировой войны, ситуацию спасла именно тайная дипломатия. Люди встречались и пресса не знала, а сейчас, когда переговоры ведутся между Путиным и Макроном (Эммануэль, президент Франции, - прим. НСН), а он потом публикует эту беседу, то о каких закрытых переговорах может идти речь?», - задался вопросом Рар.