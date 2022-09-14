Жителям Германии посоветовали снизить температуру в помещениях

В Германии премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман, который ранее предложил немцам обтираться тряпкой вместо душа, дал новые советы по экономии электричества, сообщает «РЕН ТВ».

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Теперь он посоветовал снизить температуру в помещениях. Чиновник считает, что слишком высокая температура в домах опасна для здоровья, повышает риск развития ОРВИ и требует много ресурсов. По словам Кречмана, в комнатах допустимо 20 градусов, на кухне - 18 градусов, в спальне - 17 градусов, любителям посидеть в теплом туалете он предписал 16 градусов.

Граждане с иронией предположили, что скоро будут получать советы, как сэкономить туалетную бумагу и реже посещать туалет.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что введенные антироссийские санкции Европейского союза, связанные с военной спецоперацией на Украине, не будут отменены в случае установления мира на «условиях, навязанных Россией», даже несмотря на то, что многие граждане ФРГ страдают от высоких цены на бензин и продукты.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Германия
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