Жителям Германии посоветовали снизить температуру в помещениях
В Германии премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман, который ранее предложил немцам обтираться тряпкой вместо душа, дал новые советы по экономии электричества, сообщает «РЕН ТВ».
Теперь он посоветовал снизить температуру в помещениях. Чиновник считает, что слишком высокая температура в домах опасна для здоровья, повышает риск развития ОРВИ и требует много ресурсов. По словам Кречмана, в комнатах допустимо 20 градусов, на кухне - 18 градусов, в спальне - 17 градусов, любителям посидеть в теплом туалете он предписал 16 градусов.
Граждане с иронией предположили, что скоро будут получать советы, как сэкономить туалетную бумагу и реже посещать туалет.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что введенные антироссийские санкции Европейского союза, связанные с военной спецоперацией на Украине, не будут отменены в случае установления мира на «условиях, навязанных Россией», даже несмотря на то, что многие граждане ФРГ страдают от высоких цены на бензин и продукты.
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