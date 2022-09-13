В Германии заявили, что США хотят разорить Европу и помешать дружбе ФРГ и России

По мнению немецкого эксперта, Вашингтон посредством конфликта с участием НАТО мог бы решить проблемы с перепроизводством и долгами. При этом США рассчитывают, что в результате будет уничтожена основная часть производственных мощностей в Центральной Европе, пишет RT.

Крайс также отметил, что в Вашингтоне пытаются избежать сотрудничества между Москвой и Берлином, поэтому США хотят разорить именно Германию. По словам эксперта, в ФРГ звучат все более мрачные прогнозы по экономической ситуации, над страной нависла угроза обнищания и деиндустриализации. Крайс подчеркнул, что больше всего пострадает малый и средний бизнес, пишет Газета.ру.

