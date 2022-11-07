Как в Сталинграде: Херсон готовится к решающей битве
ВСУ продолжают устраивать диверсии в Херсонской области, власти заявляют о готовящемся наступлении, между тем эксперты считают, что битва за Херсон будет иметь решающее значение.
В более чем десяти населенных пунктах Херсонской области 6 ноября отключились электричество и водоснабжение из-за теракта на линии электропередачи Берислав — Каховка. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«В результате теракта на магистрали Берислав — Каховка повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи», — сказал он.
Отмечается, что бригада экстренных служб занимается ликвидацией последствий диверсии. Уточняется, что один из обесточенных населенных пунктов — областной центр Херсон.
Позже администрация региона сообщила, что из-за теракта также временно прекратилась подача воды. Власти пообещали устранить последствия диверсии в ближайшее время и попросили местных жителей отнестись с пониманием и сохранять спокойствие.
Так, днем в воскресенье, 6 ноября, российские информагентства сообщили, что Каховская ГЭС была обстреляна из РСЗО HIMARS со стороны Украины. По их данным, одна ракета попала в шлюз. Представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев подтвердил это и назвал повреждения некритичными.
«Все контролируемо. Основные удары ПВО отбила, одна ракета попала, но критических разрушений не нанесла», — приводит РИА Новости слова Агаева.
При этом власти регулярно заявляют об обстрелах гидроэлектростанции. В последний раз это произошло 24 октября. Как сообщал ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб, в ГЭС тогда попали три ракеты из 19, запущенных из РСЗО HIMARS и «Ольха». По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, цель украинских сил — поразить шлюзы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территорию области. «Залповый выброс воды из Каховского водохранилища» в случае разрушения шлюзовых камер «может привести к подтоплению большого количества жилых домов», в том числе и в Херсоне, отмечал он.
Между тем замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утром 6 ноября заявил, что ВСУ стягивают к границам области значительные силы. По его данным, колонна 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) украинских сил находится в районе села Давыдов Брод, она движется на французских бронетранспортерах VAB, британских бронеавтомобилях Husky TSV и украинских «Козак-2».
«Подтягиваются все большим и большим объемом бронемашин, танков и так далее. В Херсоне эвакуация мирных граждан продолжается. Жители города еще могут беспрепятственно покинуть правобережную часть Херсонской области», — отметил он.
Местные власти с октября заявляют, что украинская армия готовит наступление на Херсон. В середине октября в регионе объявили эвакуацию, там введено военное положение. В ночь на 6 ноября Стремоусов заявил о намерении Киева начать очередное наступление на регион. Он указал: «Бригадные артиллерийские группы, минометные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму».
Тем временем в офисе президента Украины полагают, что Россия сконцентрировала в Херсонской области «огромную военную силу, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело». Ситуация на этом участке меняется в неприятную для Украины сторону, счел советник офиса президента Алексей Арестович.
«Теперь переносимся на Херсонское направление: там (ситуация – ред. НСН) меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело», — сказал Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (внесен в реестр СМИ-иноагентов).
Многие эксперты считают, что битва за Херсон может иметь ключевое значение для будущего наступления российских войск на Одессу и Николаев. Как заявлял заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», если Россия сдаст Херсон украинским военным, то авторитет президента Владимира Путина сильно упадет, а страна может оказаться на пороге революции.
«Если мы оставим Херсон, то это ничего не даст, кроме пустых обещаний Запада. Херсон важен со стратегической точки зрения как плацдарм для наступления на Николаев и Одессу. Если мы оставляем Херсон, то это значит, что мы отказываемся от этого наступления в ближайшие полгода-год. Эта сдача будет иметь огромное внутриполитическое значение, будет очень сильное падение авторитета президента. Россия, вполне возможно, окажется на пороге революции», - сказал Сивков.
А президент Сербии Александар Вучич и вовсе сравнил возможную битву за Херсон со Сталинградской битвой. Такое мнение он выразил в эфире телеканала Pink. По его словам, битва за Херсон может стать решающей, и Россия считает, что «так сможет защитить то, что взяла в начале (спецоперации – ред. НСН).
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