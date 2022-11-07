Как в Сталинграде: Херсон готовится к решающей битве

«Теперь переносимся на Херсонское направление: там (ситуация – ред. НСН) меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело», — сказал Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (внесен в реестр СМИ-иноагентов).

Многие эксперты считают, что битва за Херсон может иметь ключевое значение для будущего наступления российских войск на Одессу и Николаев. Как заявлял заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», если Россия сдаст Херсон украинским военным, то авторитет президента Владимира Путина сильно упадет, а страна может оказаться на пороге революции.

«Если мы оставим Херсон, то это ничего не даст, кроме пустых обещаний Запада. Херсон важен со стратегической точки зрения как плацдарм для наступления на Николаев и Одессу. Если мы оставляем Херсон, то это значит, что мы отказываемся от этого наступления в ближайшие полгода-год. Эта сдача будет иметь огромное внутриполитическое значение, будет очень сильное падение авторитета президента. Россия, вполне возможно, окажется на пороге революции», - сказал Сивков.

А президент Сербии Александар Вучич и вовсе сравнил возможную битву за Херсон со Сталинградской битвой. Такое мнение он выразил в эфире телеканала Pink. По его словам, битва за Херсон может стать решающей, и Россия считает, что «так сможет защитить то, что взяла в начале (спецоперации – ред. НСН).

