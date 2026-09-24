«Пейте хороший алкоголь»: Охотовед высмеял новости о «гибридных» медведях
Помесь белого и бурого медведей не может встречаться на Курильских островах, да и шансы на спаривание у этих видов – небольшие, рассказал НСН охотовед Михаил Кречмар.
Появление гибрида белого и бурого медведя в широтах Курильских островов маловероятно, поскольку белые медведи там не появляются, заявил в эфире НСН кандидат биологических наук, биолог-охотовед Михаил Кречмар.
О том, что в России зафиксирован гибрид белого и бурого медведей, написала газета «Известия». В Канаде такой вид называют «пиззли» (образовано от polar и grizzly), а в России якобы видели одну или несколько особей на острове Кунашир. По одной из научных версий, белые медведи могли добраться к бурым на Курильские острова. Кречмар, однако, в это не поверил.
«Если и говорить о расширении и пересечении ареалов, то расширяет ареал именно бурый медведь, вторгаясь в пределы обитания белого, а не наоборот. Поэтому разговоры о том, что белые медведи в массовом порядке по льдам добираются аж до Южных Курил – мягко говоря, досужие. Нет там никаких льдов! А тем, кто видел гибридов в своем дворе в Южно-Курильске, я советую пить более качественный алкоголь. Именно бурый медведь сейчас очень интенсивно вторгается в ареал обитания белого. В этом году бурый медведь был замечен даже во льдах около мыса Челюскин - на самой северной точке материка, дальше на север – уже только острова. То есть бурые медведи проникли в тундру, на берег Северного Ледовитого океана, а не наоборот, белые отправились на юг», - объяснил учёный.
Появление гибридных «пиззли» в России маловероятно, да и происхождение никак не повлияет на агрессивность нового вида, предположил он.
«Одной из причин не беспокоиться по этому поводу является то, что окно пересечения гона очень маленькое: пик гона белого – в апреле-мае, а у бурого во второй половине мая он только-только начинается. По поводу опасности для человека – я не понимаю в чем проблема. Уверен, что гибриды по отношению к человеку ведут и будут вести себя в принципе ни лучше, ни хуже, чем бурые или белые медведи», - подытожил собеседник НСН.
По данным Минприроды, численность медведей выросла в России за 36 лет в 2,3 раза, до 307 тысяч особей. Это обусловлено доступностью пищевых отходов. Эксперты считают особо опасными медведей, которые привыкли кормиться с помоек, в непосредственной близости к человеку. С начала лета в России участились случаи выхода медведей к людям. За это время при нападениях медведей в стране погибли уже более 20 человек.
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