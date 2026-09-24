В России резко выросла одобряемость потребительских кредитов
Банки в России стали чаще одобрять потребительские кредиты. Об этом со ссылкой на результаты исследования финансового маркетплейса «Сравни» сообщает «Лента.ру».
Уточняется, что в сентябре текущего года одобряемость потребительских кредитов выросла до 15% против 6% годом ранее. Директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев допустил, что это может быть связано «с изменением структуры спроса и постепенной адаптацией банков к ситуации на кредитном рынке».
«В начале года финансовые организации более тщательно оценивали заемщиков, а сейчас возможности для выдачи кредитов расширились», — сказал он.
При этом эксперты указали, что банки стали реже одобрять выдачу кредитных карт. Если в июне одобряемость составляла 13%, а в июле - 17%, то в августе и сентябре она снизилась до 9%.
Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил «Радиоточке НСН», что с октября получить кредит станет сложнее.
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