В России резко выросла одобряемость потребительских кредитов

Уточняется, что в сентябре текущего года одобряемость потребительских кредитов выросла до 15% против 6% годом ранее. Директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев допустил, что это может быть связано «с изменением структуры спроса и постепенной адаптацией банков к ситуации на кредитном рынке».

«В начале года финансовые организации более тщательно оценивали заемщиков, а сейчас возможности для выдачи кредитов расширились», — сказал он.

При этом эксперты указали, что банки стали реже одобрять выдачу кредитных карт. Если в июне одобряемость составляла 13%, а в июле - 17%, то в августе и сентябре она снизилась до 9%.

Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил «Радиоточке НСН», что с октября получить кредит станет сложнее.

