Шевченко отметил, что государство в данном случае находится в патовой ситуации, так как не может прекратить борьбу с мошенничеством, однако в процессе могут быть затронуты добропорядочные граждане.

«Это, к сожалению, стандартная практика, когда риску блокировок подвергаются добропорядочные граждане. Даже есть такая фраза: вместе с водой выплеснули ребенка. Невозможно придумать такую систему защиты, чтобы никто невинный не пострадал. Обязательно кого-нибудь затронет. И тут у властей получается очень неприятная ситуация: если ничего не делать, то мошенники будут чувствовать себя вольготно, а если их деятельность пресекать, могут заодно пострадать и невинные. А что еще Росфинмониторингу в данном случае остается делать? Надо как-то дыры в безопасности закрывать», — поделился мнением собеседник НСН.

Отмечается, что минимальный срок блокировки в таких случаях составляет пять рабочих дней — до окончания проверки. При этом, по словам Шевченко, для случайно попавших под эту меру добропорядочных граждан процедура снятия блокировок пока не слишком отработана и не очень понятна.

Ранее генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов рассказывал НСН, что россиянам не стоит переживать о сохранности своих средств, так как банковская система страны в последние годы отличается надежностью и стабильностью.

