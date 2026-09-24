Россиянам предрекли волну ошибочных блокировок счетов
Государство попадает в неприятную ситуацию, при которой не может отказаться от борьбы с мошенниками, но в процессе могут пострадать добропорядочные россияне, заявил НСН Владимир Шевченко.
Несмотря на неизбежный рост ошибочных блокировок добропорядочных граждан и недостаточно отработанную процедуру снятия блокировок, Росфинмониторинг вынужден принимать меры, чтобы бороться с нарушителями закона, заявил НСН аналитик банковской сферы Владимир Шевченко.
Новое основание для блокировки счетов граждан предложили ввести в Росфинмониторинге — если ФИО и дата рождения клиента совпадет с данными человека, чьи средства должны быть заморожены. Таким образом ведомство планирует прикрыть «лазейку» для злоумышленников, передают «Известия». Однако эксперты полагают, что из-за этого количество ошибочных блокировок вырастет на 15-25%. Особенно это касается обладателей распространенных фамилий: Смирновы, Ивановы, Кузнецовы и т. д.
Шевченко отметил, что государство в данном случае находится в патовой ситуации, так как не может прекратить борьбу с мошенничеством, однако в процессе могут быть затронуты добропорядочные граждане.
«Это, к сожалению, стандартная практика, когда риску блокировок подвергаются добропорядочные граждане. Даже есть такая фраза: вместе с водой выплеснули ребенка. Невозможно придумать такую систему защиты, чтобы никто невинный не пострадал. Обязательно кого-нибудь затронет. И тут у властей получается очень неприятная ситуация: если ничего не делать, то мошенники будут чувствовать себя вольготно, а если их деятельность пресекать, могут заодно пострадать и невинные. А что еще Росфинмониторингу в данном случае остается делать? Надо как-то дыры в безопасности закрывать», — поделился мнением собеседник НСН.
Отмечается, что минимальный срок блокировки в таких случаях составляет пять рабочих дней — до окончания проверки. При этом, по словам Шевченко, для случайно попавших под эту меру добропорядочных граждан процедура снятия блокировок пока не слишком отработана и не очень понятна.
Ранее генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов рассказывал НСН, что россиянам не стоит переживать о сохранности своих средств, так как банковская система страны в последние годы отличается надежностью и стабильностью.
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