«Это вопрос не столько ЗОЖ, сколько особенностей характера: фанатичности и неумения слышать партнера. Если человек педант и перфекционист, он найдет повод для тирании и помимо спорта — будь то чистота в доме, денежные траты или покупки. Всё зависит от уровня контроля: если он комфортный и мягко мотивирует двигаться к цели, то это дает паре колоссальный ресурс. Но когда контроль доходит до того, что партнеру становится страшно съесть что-то "лишнее", из-за чего возникает чувство вины, тайное переедание и расстройство пищевого поведения (РПП), — это уже деструктивно», — отметила специалист.

Далеко не всегда спутники зожников разделяют их фанатичную любовь к тренировкам. Проблемой это становится лишь тогда, когда у людей вообще не остается точек соприкосновения.

«В качестве примера можно привести известную фитнес-пару — семью Дмитрия Яшанькина. Он и его супруга выступают синергистами: оба развивают индустрию, тренируются и говорят на одном языке. При этом у Дмитрия 70-летний отец продолжает заниматься бодибилдингом, а мама выбрала не спортивный образ жизни. Но их семья гармонична, поскольку они уважают выбор каждого. Главное — это взаимное уважение и правильное донесение своей позиции. Насилием здесь ничего не добиться. Конфликт возникает тогда, когда люди смотрят в разные стороны и им совершенно неинтересна жизнь друг друга. Если жена поддерживает мужа-спортсмена — варит ему гречку, правильно готовит белое мясо и не приносит домой чипсы, — ей самой не обязательно быть фитнес-бикини. Если муж ценит эту заботу и относится к супруге с благодарностью, то такой союз будет крепким», — подытожила собеседница НСН.

Пользователи в интернете шутят, что бывшая девушка основателя Telegram Павла Дурова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) ушла от него именно из-за его жесткого отношения к ЗОЖ, ужиться с которым крайне тяжело. Сейчас она публикует фотографии с Бали, где спокойно пьет сладкие коктейли.

Ранее Дарья Кожевникова рассказала НСН что тренировки должны приносить радость, а не становиться поводом для самобичевания.

