Россиянам назвали убийц иммунитета осенью
Некоторые осенние привычки «убивают» иммунитет. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов.
По его словам, в этот список входит хронический недосып, влияющий на работу иммунитета и параллельно повышающий общий уровень нервного напряжения. Вторая фактор — постоянный стресс, так как в этом случае организм находится в режиме мобилизации, что отражается как на самочувствии, так и на восстановлении.
Эксперт рассказал, что также осенью человек часто сокращает прогулки, а некоторые начинают чаще употреблять алкоголь. При снижении физической активности хуже переносится нагрузка, а избыток спиртного не заменяет восстановление и дополнительно ухудшет сон.
Пятый фактор - повышенное употребление сладкого и ультрапереработанной пищи. В результате организму сложнее получать необходимое количество белка, клетчатки и других нутриентов. А постоянные попытки взбодриться с помощью кофе, что является шестой привычкой, могут усилить тревожность, мешать сну и провоцировать сердцебиение.
«Седьмой «убийца» иммунитета — привычка игнорировать симптомы. Постоянная усталость, частые простуды, нарушения сна или снижение работоспособности не всегда означают «просто осень» и могут требовать отдельного внимания», -заключил Маматов.
Ранее кандидат медицинских наук Екатерина Морозова заявила, что иммунную систему школьника невозможно укрепить одной таблеткой или народным средством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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