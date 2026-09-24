Россиянам назвали убийц иммунитета осенью

По его словам, в этот список входит хронический недосып, влияющий на работу иммунитета и параллельно повышающий общий уровень нервного напряжения. Вторая фактор — постоянный стресс, так как в этом случае организм находится в режиме мобилизации, что отражается как на самочувствии, так и на восстановлении.

Эксперт рассказал, что также осенью человек часто сокращает прогулки, а некоторые начинают чаще употреблять алкоголь. При снижении физической активности хуже переносится нагрузка, а избыток спиртного не заменяет восстановление и дополнительно ухудшет сон.

Пятый фактор - повышенное употребление сладкого и ультрапереработанной пищи. В результате организму сложнее получать необходимое количество белка, клетчатки и других нутриентов. А постоянные попытки взбодриться с помощью кофе, что является шестой привычкой, могут усилить тревожность, мешать сну и провоцировать сердцебиение.

«Седьмой «убийца» иммунитета — привычка игнорировать симптомы. Постоянная усталость, частые простуды, нарушения сна или снижение работоспособности не всегда означают «просто осень» и могут требовать отдельного внимания», -заключил Маматов.

Ранее кандидат медицинских наук Екатерина Морозова заявила, что иммунную систему школьника невозможно укрепить одной таблеткой или народным средством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

