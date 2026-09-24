На Кубани ввели региональный режим ЧС из-за проблем аграриев после атак дронов

В документе отмечается, что причиной отсутствия возможности реализации значительных объёмов продукции являются массовые атаки на объекты логистической инфраструктуры, а также приостановка работы портов. Всё это привело к перенасыщению внутреннего рынка зерна.

Минсельхозу Краснодарского края поручено организовать непрерывный мониторинг и прогнозирование развития ситуации, а также сбор и обмен информацией о положении в зоне ЧС и работах по её ликвидации. Кроме того, следует информировать сельхозтоваропроизводителей о чрезвычайной ситуации.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил «Радиоточке НСН», что на фоне вражеских прилетов по терминалам в Азовском и Черноморском бассейне отгрузки зерна почти остановленыю

