На Кубани ввели региональный режим ЧС из-за проблем аграриев после атак дронов

Режим чрезвычайной ситуации ввели на Кубани из-за невозможности реализовать значительные объёмы сельскохозпродукции. Как пишет RT, распоряжение подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

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В документе отмечается, что причиной отсутствия возможности реализации значительных объёмов продукции являются массовые атаки на объекты логистической инфраструктуры, а также приостановка работы портов. Всё это привело к перенасыщению внутреннего рынка зерна.

Минсельхозу Краснодарского края поручено организовать непрерывный мониторинг и прогнозирование развития ситуации, а также сбор и обмен информацией о положении в зоне ЧС и работах по её ликвидации. Кроме того, следует информировать сельхозтоваропроизводителей о чрезвычайной ситуации.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил «Радиоточке НСН», что на фоне вражеских прилетов по терминалам в Азовском и Черноморском бассейне отгрузки зерна почти остановленыю

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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