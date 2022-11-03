В Херсоне заявили о возможном отводе российских войск на левый берег Днепра
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире программы «Соловьев Live» заявил, что граждане, которые ещё не успели перебраться с правобережья, должны сделать это как можно скорее.
По его словам, российские войска под Херсоном также могут быть отведены на левый берег Днепра.
«Скорее всего, наши войска будут уходить на левобережную часть Херсонской области. И те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег», — подчеркнул Стремоусов.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что утверждён план создания укреплённых районов на левом берегу Днепра, сообщает RT.
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