Россия и Китай снимут фильм о скам-центрах

По ее словам, это будет история молодой пары, которые во время свадебного путешествия получают заманчивое предложение о работе. В итоге они становятся жертвами похищения, а затем начинают путь к освобождению из скам-лагеря.

Она отметила, что проблема интернет-мошенничества и организации скам-центров «коснулась многих как в Китае, так и в России, да и в других странах». Поэтому проект «затрагивает тему, актуальную для всего мира».

«За обещаниями лёгких денег стоят реальные судьбы и сломанные жизни... Здесь не нужно ничего объяснять и адаптировать: боль, страх и обман звучат одинаково на любом языке», — заключила Бланк.

Ранее в Мьянме казнены одиннадцать организаторов скам-лагерей, где погибла белоруска и держали в рабстве россиянку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

