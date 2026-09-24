Россия и Китай снимут фильм о скам-центрах
Кинематографисты из России и Китая приступили к созданию совместного фильма о скам-центрах. Об этом NEWS.ru заявила продюсер проекта Лика Бланк.
По ее словам, это будет история молодой пары, которые во время свадебного путешествия получают заманчивое предложение о работе. В итоге они становятся жертвами похищения, а затем начинают путь к освобождению из скам-лагеря.
Она отметила, что проблема интернет-мошенничества и организации скам-центров «коснулась многих как в Китае, так и в России, да и в других странах». Поэтому проект «затрагивает тему, актуальную для всего мира».
«За обещаниями лёгких денег стоят реальные судьбы и сломанные жизни... Здесь не нужно ничего объяснять и адаптировать: боль, страх и обман звучат одинаково на любом языке», — заключила Бланк.
Ранее в Мьянме казнены одиннадцать организаторов скам-лагерей, где погибла белоруска и держали в рабстве россиянку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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