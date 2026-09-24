Суд в Стерлитамаке арестовал владельца сгоревшего ТЦ «Солнечный»

По данным следователей, Родионова задержали в рамках раследования уголовного дела, возбуждённого по статьям о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, а также об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекшем смерть двух и более лиц.

По решению суда, Родионов пробудет в СИЗО один месяц 28 суток - до 22 ноября 2026 года.

Пожар в ТЦ «Солнечный» произошёл 22 сентября. В результате пожара погибли четыре человека. По данным СМИ, трое из них являлись сёстрами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее суд избрал домашний арест гендиректору MIXIT по делу о мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».