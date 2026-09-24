Суд в Стерлитамаке арестовал владельца сгоревшего ТЦ «Солнечный»
Стерлитамакский городской суд арестовал Сергея Родионова, который является владельцем ТЦ «Солнечный», где при пожаре погибли четыре человека. Об этом сообщает RT.
По данным следователей, Родионова задержали в рамках раследования уголовного дела, возбуждённого по статьям о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, а также об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекшем смерть двух и более лиц.
По решению суда, Родионов пробудет в СИЗО один месяц 28 суток - до 22 ноября 2026 года.
Пожар в ТЦ «Солнечный» произошёл 22 сентября. В результате пожара погибли четыре человека. По данным СМИ, трое из них являлись сёстрами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее суд избрал домашний арест гендиректору MIXIT по делу о мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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