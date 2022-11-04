Власти Херсона объявили круглосуточный комендантский час
В Херсоне ввели круглосуточный комендантский час. Это решение власти объяснили необходимостью защиты города.
«В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа, круглосуточно, для того, чтобы мы могли отстоять наш город», - заявил вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий, сообщает РИА Новости.
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