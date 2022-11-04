Власти Херсона объявили круглосуточный комендантский час

В Херсоне ввели круглосуточный комендантский час. Это решение власти объяснили необходимостью защиты города.

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«В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа, круглосуточно, для того, чтобы мы могли отстоять наш город», - заявил вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияВоенная ОперацияХерсон
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