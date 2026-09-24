Депутаты от партии «Левые» недостаточно поддерживают инициативу проведения Олимпийских игр в Берлине, но в других городах Германии соревнования еще возможны, включая Мюнхен, рассказал НСН глава фракции «Альтернативы для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер.



В Берлине приняли решение отказаться от подачи заявки на проведение Олимпийских игр. Об этом сообщает информагентство DPA со ссылкой на правящего бургомистра города Кая Вегнера. До этого шла речь о возможных соревнованиях в столице Германии в 2036, 2040 или 2044 годах. Зингер отметил, другие немецкие города могут справиться с такой задачей, а проблем с безопасностью нет.