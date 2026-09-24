Виноваты «Левые»? Почему Берлин отказался от Олимпиады
Столица Германии не готова к проведению массовых соревнований, заявил НСН Ульрих Зингер.
Депутаты от партии «Левые» недостаточно поддерживают инициативу проведения Олимпийских игр в Берлине, но в других городах Германии соревнования еще возможны, включая Мюнхен, рассказал НСН глава фракции «Альтернативы для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер.
В Берлине приняли решение отказаться от подачи заявки на проведение Олимпийских игр. Об этом сообщает информагентство DPA со ссылкой на правящего бургомистра города Кая Вегнера. До этого шла речь о возможных соревнованиях в столице Германии в 2036, 2040 или 2044 годах. Зингер отметил, другие немецкие города могут справиться с такой задачей, а проблем с безопасностью нет.
«Насколько мне известно, Германия не отказалась полностью от планов подать заявку на проведение Олимпийских игр. Свою кандидатуру снимает только Берлин. Мюнхен и регион Кёльн — Рейн — Рур остаются в числе претендентов. Берлинской заявке не хватает политической поддержки, прежде всего из-за отрицательной позиции партии “Левые”, которая выиграла последние выборы. На мой взгляд, в этом проявляется их социалистическая политика блокирования инициатив: тот, кто принципиально отвергает крупные проекты, не способен организовать и Олимпийские игры. А Бавария может реализовать такой проект при грамотном планировании, надежном финансировании и очевидной пользе для граждан. Строить здесь догадки о дронах или исторических параллелях совершенно незачем», — отметил он.
Ранее немецкий политолог Александр Рар объяснил НСН, кому в Германии важно проведение Олимпиады.
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