«Эвакуация перед дракой!»: Генерал Соболев опроверг планы по сдаче Херсона

Эвакуация жителей Херсона говорит о том, что мы будем драться за город, сказал НСН экс-командующий 58-й армией Виктор Соболев.

Российские войска не должны покинуть Херсон, а эвакуация жителей говорит о том, что мы будем драться за город, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН.

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Замглавы администрации Херсонской области заявил, что «скорее всего, наши войска будут уходить на левый берег». Военные корреспонденты сообщили о взрывах в Херсоне. Соболев считает, что российская армия должна драться за город.

«Херсон для нас стратегически важен и войска ни в коем случае не должны сдать его. Эвакуация жителей говорит только о том, что мы будем драться за город. Сейчас наши силы на Украине наращиваются после частичной мобилизации, частично завершилось боевое слаживание мобилизованных. Силы растут», - сказал Соболев.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что сдача Херсона приведет к революции в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияГосдумаХерсон
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