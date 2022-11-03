«Эвакуация перед дракой!»: Генерал Соболев опроверг планы по сдаче Херсона

Замглавы администрации Херсонской области заявил, что «скорее всего, наши войска будут уходить на левый берег». Военные корреспонденты сообщили о взрывах в Херсоне. Соболев считает, что российская армия должна драться за город.

«Херсон для нас стратегически важен и войска ни в коем случае не должны сдать его. Эвакуация жителей говорит только о том, что мы будем драться за город. Сейчас наши силы на Украине наращиваются после частичной мобилизации, частично завершилось боевое слаживание мобилизованных. Силы растут», - сказал Соболев.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что сдача Херсона приведет к революции в России.

