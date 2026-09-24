Полянский: РФ не получала от Запада предложений по урегулированию на Украине

Россия не получала от стран Запада или Киева предложений по урегулированию конфликта на Украине. Как пишет RT, об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

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Он уточнил, что речь идёт о конкретных предложениях по долгосрочному урегулированию и устранению первопричин кризиса.

«Констатируем, что никаких конкретных предложений... нам пока не поступало», — сказал постпред.

Ранее Полянский заявил, что Россия не пойдет на перемирие без устранения первопричин конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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