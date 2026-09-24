Полянский: РФ не получала от Запада предложений по урегулированию на Украине

Он уточнил, что речь идёт о конкретных предложениях по долгосрочному урегулированию и устранению первопричин кризиса.

«Констатируем, что никаких конкретных предложений... нам пока не поступало», — сказал постпред.

Ранее Полянский заявил, что Россия не пойдет на перемирие без устранения первопричин конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».