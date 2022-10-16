Ответ США не будет зависеть от масштаба применения ядерного оружия РФ

В случае применения Россией ядерного оружия на Украине, ответные меры США не будут зависеть от масштаба использования ядерного оружия – тактического или стратегического. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье, 16 октября.

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«Применение ядерного оружия на поле боя на Украине - это применение ядерного оружия на поле боя на Украине, мы не собираемся делать градации», - сказал он в эфире телеканала CNN.

Салливан призвал союзников по НАТО и такие страны, как Китай и Индия «послать четкий и убедительный сигнал России, что ей не стоит рассматривать применение ядерного оружия в данном конфликте».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса заявил, что Североатлантический альянс может прибегнуть к использованию ядерного оружия исключительно в «чрезвычайно отдаленных» обстоятельствах. Трансляция мероприятия доступна в Twitter.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаИндияКитайРоссияЯдерное ОружиеСША
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