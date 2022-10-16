Ответ США не будет зависеть от масштаба применения ядерного оружия РФ
В случае применения Россией ядерного оружия на Украине, ответные меры США не будут зависеть от масштаба использования ядерного оружия – тактического или стратегического. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье, 16 октября.
«Применение ядерного оружия на поле боя на Украине - это применение ядерного оружия на поле боя на Украине, мы не собираемся делать градации», - сказал он в эфире телеканала CNN.
Салливан призвал союзников по НАТО и такие страны, как Китай и Индия «послать четкий и убедительный сигнал России, что ей не стоит рассматривать применение ядерного оружия в данном конфликте».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса заявил, что Североатлантический альянс может прибегнуть к использованию ядерного оружия исключительно в «чрезвычайно отдаленных» обстоятельствах. Трансляция мероприятия доступна в Twitter.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+12 354 / сут.
Умерли
389 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+18 441 / сут.
- Власти Запорожья предупредили о смене плана Киева по захвату ЗАЭС
- Ответ США не будет зависеть от масштаба применения ядерного оружия РФ
- Врачи назвали способы избавиться от фобий
- Украинские националисты разрушили с помощью HIMARS храм в херсонском Бериславе
- Стремоусов: Россия «поставит мат» Украине уже зимой
- В Белоруссию прибыла из России авиационная часть общей группировки войск
- Минобороны РФ: Уничтожено более 350 украинских военных
- В Белоруссии предотвратили серию терактов, задержали подозреваемых в диверсии
- Прожить без российского газа. Евросоюз может лишиться топлива из-за потолка цен
- В Венгрии рассчитывают на изменение политики санкций против России после консультаций ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru