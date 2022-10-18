Генсек НАТО оценил риски применения ядерного оружия на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал низким риск применения ядерного оружия против Украины. Об этом он заявил в рамках Берлинского форума по внешней политике, передает РИА Новости.

По его словам, потенциальные последствия такого шага очень велики, поэтому нужно учитывать этот риск.

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Он отметил, что альянс продолжает сохранять бдительность и следить за действиями России.

В случае применения Россией ядерного оружия на Украине, ответные меры США не будут зависеть от масштаба использования ядерного оружия – тактического или стратегического. Об этом ранее заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:Ядерное ОружиеУкраинаНАТО
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