Генсек НАТО оценил риски применения ядерного оружия на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал низким риск применения ядерного оружия против Украины. Об этом он заявил в рамках Берлинского форума по внешней политике, передает РИА Новости.

По его словам, потенциальные последствия такого шага очень велики, поэтому нужно учитывать этот риск.