Белоруссия: Запад готов нанести ядерный удар по России
КГБ Белоруссии располагает сведениями о том, что западные страны рассматривают возможность применения тактического ядерного оружия против республики, а также России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя комитета Ивана Тертеля.
По его словам, в военно-политических кругах Запада распространена точка зрения, что им никак нельзя проиграть на Украине.
«Поэтому обсуждается в том числе возможность применения тактического ядерного оружия либо использование тех группировок, которые создаются для прямой агрессии в отношении нашей страны и в отношении наших союзников», — отметил Тертель.
Секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс пока не видит признаков намерения России применить ядерное оружие, но продолжает сохранять бдительность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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