Белоруссия: Запад готов нанести ядерный удар по России

По его словам, в военно-политических кругах Запада распространена точка зрения, что им никак нельзя проиграть на Украине.

«Поэтому обсуждается в том числе возможность применения тактического ядерного оружия либо использование тех группировок, которые создаются для прямой агрессии в отношении нашей страны и в отношении наших союзников», — отметил Тертель.

Секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс пока не видит признаков намерения России применить ядерное оружие, но продолжает сохранять бдительность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

