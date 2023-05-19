«Гриб, уран и сателлиты!»: Патрушев напугал Европу радиоактивным облаком

ОБЛАКО И ГРИБ

Николай Патрушев в ходе выступления на совещании в Сыктывкаре обрушился на США сразу по нескольким поводам. В частности, он отметил, что именно американцы «подарили» Украине и Европе радиационное облако.

«Американцы уже не раз в истории так "помогали" странам. (…) Украине тоже "помогли", надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации», - сказал Патрушев.

Николай Платонович не уточнил, где конкретно были уничтожены урановые боеприпасы, однако СМИ указывают на город Хмельницкий, расположенный в 300 км к западу от Киева. Минобороны РФ сообщило 14 мая об уничтожении склада боеприпасов в районе этого города. При этом ранним утром 13 мая в соцсетях появились сообщения о взрыве в Хмельницком. По данным Telegram-канала SHOT, удар был нанесен по заводу «Катион», где располагался склад ВСУ. При этом видео взрыва шокировали пользователей, ведь над городом появилось что-то похожее на гриб.

Жители находящейся неподалеку Молдавии, а также Белоруссии и Польши забили тревогу. СМИ сообщили о повышении радиационного фона в Хмельницком с 80–100 до 140–160 нанозивертов, в городе появились патрули в костюмах радиационной и химической защиты, а сам пожар тушили не люди, а роботы.

Бывший украинский депутат, экс-заместитель командира батальона "Азов" (запрещенная в России террористическая организация - прим. НСН) Игорь Мосейчук заявил, что руководство Украины замалчивает информацию о хранении в Хмельницком британских танковые снарядов с сердечниками из обеднённого урана. Он рекомендовал жителям Хмельницкого и Тернополя эвакуировать детей с мест, где были взорваны склады с оружием.

Со своей стороны, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми сообщил, что на востоке Польши 15 мая были зафиксированы скачки радиации. По его словам, в Люблине уровень висмута повысился в 6-7 раз.

Вместе с тем, Государственное атомное агентство Польши заявило, что радиационная ситуация на востоке страны остается в норме. В Киеве также называют фейками сообщения о взрыве складов с урановыми боеприпасами. При этом обычные граждане разных стран озадачены возможной сменой направления ветра. На этом фоне Роспотребнадзор заявил 19 мая, что на территории России радиационная обстановка стабильна и превышение фона не фиксировалась.