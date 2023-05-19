«Гриб, уран и сателлиты!»: Патрушев напугал Европу радиоактивным облаком
Уничтожив британские снаряды с обедненным ураном, Россия обвинила США и «сателлитов», при этом в Киеве и Варшаве не верят в радиационную опасность.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подытожил рабочую неделю заявлением, взбудоражившим весь Старый Свет.
Патрушев сообщил, что Россия уничтожила на территории Украины боеприпасы с обедненным ураном. По его словам, после этого образовалось радиоактивное облако, которое сейчас движется на Западную Европу.
СМИ связывают это заявление со взрывами на складе боеприпасов ВСУ рядом с городом Хмельницким, после которых над городом образовался пугающий гриб. При этом в Польше и Украине уверяют своих граждан, что им не стоит бояться радиации.
ОБЛАКО И ГРИБ
Николай Патрушев в ходе выступления на совещании в Сыктывкаре обрушился на США сразу по нескольким поводам. В частности, он отметил, что именно американцы «подарили» Украине и Европе радиационное облако.
«Американцы уже не раз в истории так "помогали" странам. (…) Украине тоже "помогли", надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации», - сказал Патрушев.
Николай Платонович не уточнил, где конкретно были уничтожены урановые боеприпасы, однако СМИ указывают на город Хмельницкий, расположенный в 300 км к западу от Киева. Минобороны РФ сообщило 14 мая об уничтожении склада боеприпасов в районе этого города. При этом ранним утром 13 мая в соцсетях появились сообщения о взрыве в Хмельницком. По данным Telegram-канала SHOT, удар был нанесен по заводу «Катион», где располагался склад ВСУ. При этом видео взрыва шокировали пользователей, ведь над городом появилось что-то похожее на гриб.
Жители находящейся неподалеку Молдавии, а также Белоруссии и Польши забили тревогу. СМИ сообщили о повышении радиационного фона в Хмельницком с 80–100 до 140–160 нанозивертов, в городе появились патрули в костюмах радиационной и химической защиты, а сам пожар тушили не люди, а роботы.
Бывший украинский депутат, экс-заместитель командира батальона "Азов" (запрещенная в России террористическая организация - прим. НСН) Игорь Мосейчук заявил, что руководство Украины замалчивает информацию о хранении в Хмельницком британских танковые снарядов с сердечниками из обеднённого урана. Он рекомендовал жителям Хмельницкого и Тернополя эвакуировать детей с мест, где были взорваны склады с оружием.
Со своей стороны, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми сообщил, что на востоке Польши 15 мая были зафиксированы скачки радиации. По его словам, в Люблине уровень висмута повысился в 6-7 раз.
Вместе с тем, Государственное атомное агентство Польши заявило, что радиационная ситуация на востоке страны остается в норме. В Киеве также называют фейками сообщения о взрыве складов с урановыми боеприпасами. При этом обычные граждане разных стран озадачены возможной сменой направления ветра. На этом фоне Роспотребнадзор заявил 19 мая, что на территории России радиационная обстановка стабильна и превышение фона не фиксировалась.
СНАРЯДЫ И АПОКАЛИПСИС
Начало истории возможного «уранового апокалипсиса» в Европе положила Великобритания. Замминистра обороны этой страны Аннабель Голди объявила 21 марта, что Лондон вместе с танками «Challenger 2» передаст Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.
Президент России Владимир Путин заявил 25 марта, что у России есть, чем ответить на этот шаг.
«Должен сказать, что у России, конечно, есть чем ответить. У нас без преувеличения сотни тысяч таких снарядов (с обедненным ураном – прим. НСН). Мы их пока не применяли», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Владимир Владимирович также указал на опасность урановой пыли.
«Они, конечно, не относятся к разряду оружия массового поражения. Это правда. Но сердечники снарядов с обедненным ураном, там может быть, разные материалы использованы, (...) он все-таки так или иначе порождает так называемую радиационную пыль и в этом смысле он, конечно, относится к оружию наиболее опасного характера», - указал президент РФ.
По случайному совпадению в этом же интервью Путин сообщил, что Россия договорилась с Белоруссией о размещении на ее территории хранилища для тактического ядерного оружия.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал поставки Лондону снарядов с обедненным ураном «еще одной ступенью» к эскалации конфликта, отметив, что «ступеней все меньше и меньше».
Ну а зампред Совбеза Дмитрий Медведев напомнил, что подобное оружие «с ядерным следом» применялось в Югославии и привело к росту онкологических заболеваний. Кроме того, Дмитрий Анатольевич вновь напугал всех Апокалипсисом.
«Каждый день поставок иностранного оружия на Украину приближает ядерный апокалипсис», - сказал экс-президент России вечером 22 мая.
Директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в интервью НСН подтвердил опасность применения снарядов с обедненным ураном.
«Может быть онкология. Земля засоряется этим металлом, а чистить дорого. Вот Сербию всю загадили. (…) Обедненный уран – это отходы, уран-235 выбран, а это получается уран-238, которого много в природе. Он применяется как тяжелый металл в снарядах, но он тоже радиоактивный и ничего хорошего в этом нет», - сказал Васильев, уточнив, что уран-238 позволяет, не меняя размер, делать боеприпасы в два раза тяжелее.
Со своей стороны, военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко говорил НСН, что в переданных Украине американских танках «Абрамс» есть прослойка из урановой брони, при ударах по которой экипажу приходится дышать урановой пылью.
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