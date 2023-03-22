Великобритания услышала слова Путина об обедненном уране

Так он прокомментировал статью одного из ведущих британских СМИ The Times. На главной странице выпуска газеты был размещен материал с заголовком «Путин угрожает ответом на британские токсичные танковые снаряды».

Тем временем Путин отметил, что такие намерения подчеркивают готовность Запада к войне до последнего украинца.

Ранее Минобороны Великобритании заявило, что обедненный уран является стандартным компонентом боеприпасов и не имеет ничего общего с ядерным оружием.

