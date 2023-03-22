Великобритания услышала слова Путина об обедненном уране

Великобритания услышала предупреждение российского лидера Владимира Путина о том, что в случае поставок на Украину снарядов с обедненным ураном Россия отреагирует должным образом. Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог Владимир Корнилов.

Володин: Поставки Киеву боеприпасов с ураном приведут к трагедии мирового масштаба

Так он прокомментировал статью одного из ведущих британских СМИ The Times. На главной странице выпуска газеты был размещен материал с заголовком «Путин угрожает ответом на британские токсичные танковые снаряды».

Тем временем Путин отметил, что такие намерения подчеркивают готовность Запада к войне до последнего украинца.

Ранее Минобороны Великобритании заявило, что обедненный уран является стандартным компонентом боеприпасов и не имеет ничего общего с ядерным оружием.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеУкраинаПоставкиВладимир ПутинВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры