«Ничего хорошего»: Применение боеприпасов с обедненным ураном чревато онкологией
Боеприпасы с ураном-238, которые Британия передаст Украине, радиоактивны и очень опасны, сказал НСН Альберт Васильев.
Если Великобритания поставит Украине снаряды из обеднённого урана, Россия будет вынуждена реагировать, заявил сегодня Владимир Путин после переговоров с лидером КНР. Директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в эфире НСН рассказал, что боеприпасы с обедненным ураном применялись в Сербии и сейчас там вся земля заражена тяжелым металлом.
Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявила замминистра обороны Аннабель Голди. Американские вооруженные силы применяли снаряды с обедненным ураном, в частности, при бомбардировках Югославии, а также в войне в Ираке. Васильев говорит, что уран-238 может привести к онкологии.
«Обедненный уран – это отходы, уран-235 выбран, а это получается уран-238, которого много в природе. Он применяется как тяжелый металл в снарядах. Но он тоже радиоактивный и ничего хорошего в этом нет. Вот они и хотят бить по нашим войскам этими снарядами. Уран-238 позволяет делать массу снаряда больше, а размер меньше, то есть делает боеприпас в два раза тяжелее», - сказал Васильев
Собеседник НСН назвал последствия применения боеприпасов с обедненным ураном.
«Может быть онкология. Земля засоряется этим металлом, а чистить дорого. Вот Сербию всю загадили», - напомнил Васильев.
Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил в беседе с НСН, что атаки ВСУ на нефтеперерабатывающую станцию «Новозыбков» связаны с пиаром.
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