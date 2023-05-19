Роспотребнадзор: превышений радиационного фона в России не зафиксировано
19 мая 202314:47
Роспотребнадзор ведёт постоянный мониторинг радиационной обстановки на территории России, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что превышений радиационного фона в России не зафиксировано.
«Радиационная обстановка на территории России остаётся стабильной», - указали в ведомстве.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что после уничтожения переданных Украине боеприпасов с обеднённым ураном возникло радиоактивное облако, которое движется в сторону Западной Европы, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru