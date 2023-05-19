Роспотребнадзор: превышений радиационного фона в России не зафиксировано

Роспотребнадзор ведёт постоянный мониторинг радиационной обстановки на территории России, сообщает пресс-служба ведомства.

Британия отказалась отслеживать применение Украиной снарядов с ураном

В сообщении говорится, что превышений радиационного фона в России не зафиксировано.

«Радиационная обстановка на территории России остаётся стабильной», - указали в ведомстве.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что после уничтожения переданных Украине боеприпасов с обеднённым ураном возникло радиоактивное облако, которое движется в сторону Западной Европы, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: pixabay.com
ТЕГИ:РоспотребнадзорРоссияРадиация

Горячие новости

Все новости

партнеры