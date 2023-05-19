«Обедненный уран»: Патрушев подтвердил появление радиоактивного облака над Европой
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в сторону Западной Европы движется радиоактивное облако, образовавшееся после уничтожения переданных Украине боеприпасов с обедненным ураном.
«Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации», - сказал Патрушев в пятницу в ходе совещания в Сыктывкаре.
По его словам, за такую «помощь» Украина должна благодарить американцев, которые «надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном».
14 мая Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ в районе города Хмельницкий на Западной Украине. После этого Польшу, Украину и Белоруссию захлестнули слухи о возможном радиоактивном заражении. СМИ предположили, что там могли быть снаряды с обедненным ураном.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: российские алмазы могут поставляться в другие страны
- Литовский депутат Лопата предложила переименовать Россию в Московию
- Голикова заявила, что МРОТ в РФ будет повышаться опережающими темпами
- «Большая семерка» решила оставить российские активы замороженными
- «Обедненный уран»: Патрушев подтвердил появление радиоактивного облака над Европой
- Байден уйдет пораньше с обеда лидеров G7 из-за госдолга
- Патрушев описал последствия удачного завершения спецоперации
- Симоньян заявила, что ей прислали бандероль со следами взрывчатки
- Медведев назвал фон дер Ляйен гинекологом, которая прикидывается главой Евросоюза
- Страны G7 против участия в международных турнирах российских и белорусских спортсменов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru