«Обедненный уран»: Патрушев подтвердил появление радиоактивного облака над Европой

По его словам, за такую «помощь» Украина должна благодарить американцев, которые «надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном».

14 мая Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ в районе города Хмельницкий на Западной Украине. После этого Польшу, Украину и Белоруссию захлестнули слухи о возможном радиоактивном заражении. СМИ предположили, что там могли быть снаряды с обедненным ураном.

