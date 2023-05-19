«Обедненный уран»: Патрушев подтвердил появление радиоактивного облака над Европой

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в сторону Западной Европы движется радиоактивное облако, образовавшееся после уничтожения переданных Украине боеприпасов с обедненным ураном.

«Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации», - сказал Патрушев в пятницу в ходе совещания в Сыктывкаре.

В США предположили взрыв склада нового вооружения ВСУ под Хмельницким

По его словам, за такую «помощь» Украина должна благодарить американцев, которые «надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном».

14 мая Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ в районе города Хмельницкий на Западной Украине. После этого Польшу, Украину и Белоруссию захлестнули слухи о возможном радиоактивном заражении. СМИ предположили, что там могли быть снаряды с обедненным ураном.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ЕвропаРадиацияНиколай Патрушев

Горячие новости

Все новости

партнеры