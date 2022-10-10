«Это цветочки»: Что известно о ракетных ударах по Украине
В столице Украины, а также ряде других крупных городах гремят взрывы. Власти Киева уже подтвердили, что некоторые ракеты поразили критически важную инфраструктуру.
10 октября Киев и некоторые другие крупные украинские города подверглись ракетным ударам. Украинские власти уже обвинили Россию в причастности к взрывам, а в Минобороны РФ пока ситуацию не комментируют.
Первые сообщения о ракетных прилетах в Киеве начали поступать в начале девятого утра.
«Ракеты поразили объекты в центре города (в Шевченковском районе) и в Соломенском районе. Воздушная тревога, а значит и угроза, продолжается. Центральные улицы Киева перекрыли правоохранители, работают спасательные службы», - написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
В 10:35 утра Telegram-канал "Оружейный мастер" сообщил, что количество прилетов просто огромно. Около 60 разрывов в Киеве и области, 47 по Николаевской области, 15 во Львове, 27 в Винницкой области, 20 в Харькове, 15 в Одесской области.
Одна из ракет, выпущенных по Киеву, упала на улицу Владимирская. Здесь расположен офис президента Украины Владимира Зеленского и Служба безопасности страны. Кличко сообщил, что есть несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. Вскоре после первых ударов киевское метро приостановило работу. Сейчас его используют в качестве укрытия.
Экс-заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил у себя в Telegram-канале о погибших.
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что одна ракета ударила по базе и штабу - «Азова»* (запрещенная в РФ террористическая организация). Он также сообщил у себя в Telegram-канале о взрывах в Одессе, Николаеве, Днепре, Хмельницком, Житомире, Харькове и других крупных украинских городах.
«Зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Есть угроза новых ракетных ударов», - написал в Telegram-канале глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Кива также опубликовал видео в взрывом у пешеходного моста, который в Киеве называют «мост Кличко».
«В Киеве моста-Кличко больше нет», - сопроводил он публикацию.
Telegram-канал Readovka сообщает, что в Одессе и Хмельницком также нанесены удары по объектам инфраструктуры. Оба города, как и другие областные центры Украины, остались без света и воды. По всей Украине сообщается о перебоях в работе интернета.
Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник сообщил, что взрывы зафиксированы на объектах критической инфраструктуры в Киеве - ТЭЦ - 6, во Львове - остановлена местная ТЭЦ. Часть города осталась без света. «Укрзалізниця» сообщает о повреждении контактной сети на западной железной дороге.
«Проблемы с электричеством наблюдаются во всех районах Сумской области», - отметил Мирошник.
Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил у себя в Telegram-канале, что ударам подверглась и Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области. По его словам, станция обеспечивает не только западные города Украины электричеством, но и поставляет электроэнергию в Венгрию, Словакию и Румынию.
Минобороны России пока ситуацию не комментирует. При этом украинские власти уже обвинили в ракетных ударах Россию. В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что Украину пытаются стереть с лица земли.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила «Говорит Москва», что оценку случившемуся давать рано.
«Россия — это государство-миротворец, и у нас есть целостная национальная политика, которую мы осуществляем. Все, что происходит в мире сегодня — это не детский сад. Нельзя говорить, что если кто-то кого-то обидел или ударил, то нужно в ответ ударить — нет. Все, что делает Россия, направлено на укрепление архитектуры безопасности как национальной, так и в целом мировой. Те события, о которых вы говорите [взрывы в городах Украины], я думаю, что оценка этому будет дана, кем осуществлено — выяснено, но гадать сейчас мы не должны», - сказала Ковитиди.
Глава Крыма Сергей Аксенов фактически первым из российских официальных лиц признал, что взрывы по всей Украине это часть спецоперации, подходы к проведению которой теперь, по его словам, изменены.
«Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен. Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут», - написал он в Telegram.
Еще до начала ракетных ударов по Украине зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 10 октября заявил, что Россия должна ответить на теракт Украины, связанный с подрывом Крымского моста, только прямым уничтожением террористов. По его словам, заказчик и исполнитель преступления – «несостоявшееся государство Украина».
Политолог Марат Баширов считает, что ракетные удары будут продолжаться.
«После теракта на Крымском мосту интенсивность ракетных ударов по объектам ВСУ возросла в разы. Киев не трогали много недель и вот второй день подряд мощные взрывы. Нет пока правда информации, что поражено и какие результаты. Но, видно это цветочки перед сегодняшним Советом безопасности», - написал Баширов в своем Telegram-канале.
24 февраля началась специальная военная операция на Украине. 21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призвать собираются 300 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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