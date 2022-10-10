«Это цветочки»: Что известно о ракетных ударах по Украине

Минобороны России пока ситуацию не комментирует. При этом украинские власти уже обвинили в ракетных ударах Россию. В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что Украину пытаются стереть с лица земли.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила «Говорит Москва», что оценку случившемуся давать рано.

«Россия — это государство-миротворец, и у нас есть целостная национальная политика, которую мы осуществляем. Все, что происходит в мире сегодня — это не детский сад. Нельзя говорить, что если кто-то кого-то обидел или ударил, то нужно в ответ ударить — нет. Все, что делает Россия, направлено на укрепление архитектуры безопасности как национальной, так и в целом мировой. Те события, о которых вы говорите [взрывы в городах Украины], я думаю, что оценка этому будет дана, кем осуществлено — выяснено, но гадать сейчас мы не должны», - сказала Ковитиди.

Глава Крыма Сергей Аксенов фактически первым из российских официальных лиц признал, что взрывы по всей Украине это часть спецоперации, подходы к проведению которой теперь, по его словам, изменены.

«Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен. Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут», - написал он в Telegram.

Еще до начала ракетных ударов по Украине зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 10 октября заявил, что Россия должна ответить на теракт Украины, связанный с подрывом Крымского моста, только прямым уничтожением террористов. По его словам, заказчик и исполнитель преступления – «несостоявшееся государство Украина».