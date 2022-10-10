В Киеве ракета упала рядом с офисом Зеленского

Одна из ракет, выпущенных по Киеву, упала на улицу Владимирская. Здесь расположен офис президента Украины Владимира Зеленского и Служба безопасности страны.

«Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской», - написал в своем Telegram-канале экс-заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

Ранее Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что несколько взрывов произошло в Шевченковском районе в центре Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Взрывы прогремели также в Житомирской и Киевской областях, а также в Днепропетровске.

24 февраля началась специальная военная операция на Украине. 21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призвать собираются 300 тысяч человек.

