В Киеве ракета упала рядом с офисом Зеленского
Одна из ракет, выпущенных по Киеву, упала на улицу Владимирская. Здесь расположен офис президента Украины Владимира Зеленского и Служба безопасности страны.
«Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской», - написал в своем Telegram-канале экс-заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Ранее Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что несколько взрывов произошло в Шевченковском районе в центре Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Взрывы прогремели также в Житомирской и Киевской областях, а также в Днепропетровске.
24 февраля началась специальная военная операция на Украине. 21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призвать собираются 300 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru