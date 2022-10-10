Медведев: РФ ответит на теракт на Крымском мосту

«Заказчик и исполнитель преступления — несостоявшееся государство Украина. Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом», — сказал бывший президент России.

Он отметил, что сомнений в том, что к этому причастна Украина, нет и не было. «Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», — подчеркнул Медведев.

Взрыв на Крымском мосту, который привел к разрушению двух пролетов строения и приостановке движения, организовали спецслужбы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

