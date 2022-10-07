«Как минимум 20 дивизий»: Генерал армии оценил перспективы продолжения мобилизации
В рамках происходящего на Украине допустимы все средства для достижения цели, в такой обстановке уже не действуют правила, отметил в эфире НСН Владимир Болдырев.
Призыв оставшихся 100 тысяч человек в рамках частичной мобилизации займёт максимум 10 дней, однако после этого могут потребоваться и дополнительные силы, на фронте ещё слишком много дел, заявил экс-главком Сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН.
Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что уже более 200 тысяч человек прибыли в Вооружённые силы в результате частичной мобилизации. При этом планы по призыву выполнили не все регионы, а всего говорилось о мобилизации 300 тысяч россиян. Владимир Болдырев считает, что оставшихся россиян призовут гораздо быстрее, чем тех, кто уже прибыл в части ВС РФ.
«Думаю, это не займёт много времени, опыт уже какой-то появился. Эти 100 тысяч будут призваны значительно быстрее, чем первая партия, скажем так. Возможно, неделя или дней 10, не больше. Регионы, которые не справляются с задачей, все равно справятся со всем. Сейчас не та обстановка, чтобы кому-то попускать не выполнить приказ. А тех, кто не справляется, просто уберут с этих мест и поставят тех, кто справится», - сказал Болдырев.
В ответ на вопрос о том, будет ли достаточно первой волны мобилизации, Болдырев допустил, что могут понадобиться и дополнительные силы.
«Думаю, что войска, которые сейчас прибудут на фронт, стабилизируют всю обстановку. Но впереди у нас ещё много дел и потребуются дополнительные силы. Всё будет зависеть от складывающейся обстановки, а она будет напряжённой. По моему мнению, для проведения успешной наступательной операции нам сейчас потребуется не менее 20 дивизий, и это только для сухопутных войск», - сказал генерал.
По его словам, российской армии пора начинать применять те силы и средства, которые «позволят ей побеждать». Болдырев подчеркнул, что в контексте происходящего на Украине правила ведения боевых действий больше не действуют.
«Сейчас должны соблюдаться и выполняться законы ***** (запрещенный для СМИ синоним спецоперации - прим. НСН). На ***** правил не бывает, допустимы все средства для достижения цели. А цель – победа. Армия должна воевать и применять такие силы и средства, которые позволят ей побеждать. Пора проводить глубокие операции, при которых мы будем освобождать не отдельные населенные пункты, а крупные направления», - резюмировал Болдырев.
Между тем , в некоторых регионах России власти признали, что при мобилизации были допущены ошибки, когда граждан призывали без надлежащих оснований. Об этом сообщали, в частности, власти Якутии, Бурятии, Саратовской, Белгородской и Магаданской областей, а также Хабаровского края. Для участия в спецоперации на Украине в России также набирают добровольцев. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, через портал «Госуслуги» было подано 70 тысяч запросов на запись в добровольцы. За минувшие выходные через сервис записались на участие в боевых действиях 2 тысячи человек.
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