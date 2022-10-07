«Как минимум 20 дивизий»: Генерал армии оценил перспективы продолжения мобилизации

Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что уже более 200 тысяч человек прибыли в Вооружённые силы в результате частичной мобилизации. При этом планы по призыву выполнили не все регионы, а всего говорилось о мобилизации 300 тысяч россиян. Владимир Болдырев считает, что оставшихся россиян призовут гораздо быстрее, чем тех, кто уже прибыл в части ВС РФ.

«Думаю, это не займёт много времени, опыт уже какой-то появился. Эти 100 тысяч будут призваны значительно быстрее, чем первая партия, скажем так. Возможно, неделя или дней 10, не больше. Регионы, которые не справляются с задачей, все равно справятся со всем. Сейчас не та обстановка, чтобы кому-то попускать не выполнить приказ. А тех, кто не справляется, просто уберут с этих мест и поставят тех, кто справится», - сказал Болдырев.

В ответ на вопрос о том, будет ли достаточно первой волны мобилизации, Болдырев допустил, что могут понадобиться и дополнительные силы.

«Думаю, что войска, которые сейчас прибудут на фронт, стабилизируют всю обстановку. Но впереди у нас ещё много дел и потребуются дополнительные силы. Всё будет зависеть от складывающейся обстановки, а она будет напряжённой. По моему мнению, для проведения успешной наступательной операции нам сейчас потребуется не менее 20 дивизий, и это только для сухопутных войск», - сказал генерал.

По его словам, российской армии пора начинать применять те силы и средства, которые «позволят ей побеждать». Болдырев подчеркнул, что в контексте происходящего на Украине правила ведения боевых действий больше не действуют.