«Прямое уничтожение»: Как Россия ответит на теракт на Крымском мосту

«По темам сориентируем после того, как президент выступит», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли затрагиваться ситуация вокруг Крымского моста.

Так, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным 9 октября назвал терактом взрыв на Крымском мосту. Такой вывод, по его словам, позволяют сделать «все данные первоначального этапа расследования».

«Это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации, особенно в Крыму», - сказал Бастрыкин и уточнил, что подготовить взрыв помогали граждане России и зарубежных государств.

Он также отметил, что СК уже установил маршрут следования грузовика со взрывчаткой и лиц, которые участвовали в организации его движения. По словам главы СК, с помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось также установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории России.