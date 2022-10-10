«Прямое уничтожение»: Как Россия ответит на теракт на Крымском мосту
Российские власти назвали взрыв на мосту терактом и видят разумным ответом «уничтожение террористов», на этом фоне, вероятно, будет введен режим контртеррористической операции.
Президент России Владимир Путин 10 октября проведет заседание Совета безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его главной темой, очевидно, станет ЧП на Крымском мосту.
«По темам сориентируем после того, как президент выступит», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли затрагиваться ситуация вокруг Крымского моста.
Так, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным 9 октября назвал терактом взрыв на Крымском мосту. Такой вывод, по его словам, позволяют сделать «все данные первоначального этапа расследования».
«Это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации, особенно в Крыму», - сказал Бастрыкин и уточнил, что подготовить взрыв помогали граждане России и зарубежных государств.
Он также отметил, что СК уже установил маршрут следования грузовика со взрывчаткой и лиц, которые участвовали в организации его движения. По словам главы СК, с помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось также установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории России.
«Установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв, – это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены перевозчики – лица, которые участвовали в организации движения этого грузовика», - указал Бастрыкин.
Со своей стороны, Владимир Путин подчеркнул, что взрыв на Крымском мосту без сомнений является терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры страны.
На фоне признания российскими властями взрыва на Крымском мосту актом терроризма, многие Telegram-каналы пишут, что теперь у президента есть все основания объявить контртеррористическую операцию. Так, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 10 октября заявил, что Россия должна ответить на теракт Украины только прямым уничтожением террористов. По его словам, заказчик и исполнитель преступления – «несостоявшееся государство Украина».
«Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», - сказал Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в ее Telegram-канале.
Между тем на днях в России было принято важное кадровое решение – появилась новая должность, которую занял генерал Сергей Суровикин. Он был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине. Назначение произошло на фоне критики в адрес Генштаба со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и депутатов Госдумы Андрея Картаполова, бывшего замминистра обороны, Андрея Гурулева и Виктора Соболева. Последний признался, что не понимает тактику спецоперации. По его словам, необходимо принимать меры, чтобы ВСУ прекратили обстреливать российские области.
«Новости стыдно слушать. Нужно меры принимать, чтобы наши области не обстреливались. Во-первых, по коммуникациям наносить удары высокоточным оружием, оружием авиации. Я не понимаю, почему не уничтожаются стратегические пути, чтобы не поступало снабжение с Запада», - заявлял Соболев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Взрыв фуры на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября. Из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по железнодорожным путям моста. В результате погибли три человека, а также обрушилось два автомобильных пролета. Движение по мосту было приостановлено, его планировалось заменить паромами через пролив. К вечеру 8 октября движение по мосту начали возобновлять. По уцелевшей автомобильной нитке запустили реверсивное движение по одной полосе, всех проезжающих по мосту досматривали. Днем 9 октября стало известно, что движение запустили по двум полосам.
Кроме того, по данным ФСБ, только за последнюю неделю было зафиксировано более 100 обстрелов Курской, Брянской и Белгородской областей. Под огонь попали 32 населенных пункта.
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