В Пентагоне сообщили о реальных потребностях Украины
21 апреля 202318:46
Вооруженным силам Украины сегодня больше всего нужны системы ПВО наземного базирования. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщило агентство ТАСС.
Американский министр обороны охарактеризовал такое вооружение как крайне необходимое для Украины.
Ранее в Турции допустили, что Вашингтон может пересмотреть стратегию поддержки Киева после утечки секретных данных Пентагона. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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21 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru