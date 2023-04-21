В Пентагоне сообщили о реальных потребностях Украины

Вооруженным силам Украины сегодня больше всего нужны системы ПВО наземного базирования. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщило агентство ТАСС.

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Американский министр обороны охарактеризовал такое вооружение как крайне необходимое для Украины.

Ранее в Турции допустили, что Вашингтон может пересмотреть стратегию поддержки Киева после утечки секретных данных Пентагона. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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