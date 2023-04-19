Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена объявит о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

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По ее словам, о новых мерах американская администрация объявит в среду, 19 апреля. Киев получит реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для артиллерии, уточнила спикер Белого дома.

Жан-Пьер отметила, что объявление о новом пакете сделают представители Госдепартамента и Пентагона. Передаваемые Украине вооружения возьмут из запасов оборонного ведомства, сообщила спикер администрации Байдена.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее пожаловался на нехватку танков, артиллерии и боеприпасов. Он не исключил, что наступление ВСУ придется отложить до лета, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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