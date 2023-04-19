Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Администрация президента США Джо Байдена объявит о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, о новых мерах американская администрация объявит в среду, 19 апреля. Киев получит реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для артиллерии, уточнила спикер Белого дома.
Жан-Пьер отметила, что объявление о новом пакете сделают представители Госдепартамента и Пентагона. Передаваемые Украине вооружения возьмут из запасов оборонного ведомства, сообщила спикер администрации Байдена.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее пожаловался на нехватку танков, артиллерии и боеприпасов. Он не исключил, что наступление ВСУ придется отложить до лета, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 305 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 501 / сут.
- ЦБ подсчитал средний доход на одного члена семьи в России
- Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине
- Минтранс: рост цен на авиабилеты в России не превысит уровня инфляции
- СМИ: доступность жилья в России снизилась до уровня 2013 года
- Племянник Джона Кеннеди объявил о вступлении в президентскую гонку в США
- Путин удивился количеству старых автомобилей в новых регионах
- Набиуллина: санкции Запада превзошли самые негативные сценарии
- В Чехии исключили членство Украины в НАТО до окончания конфликта
- Путин предложил подумать над «возвращением» пионеров
- Производитель бытовой техники Candy подтвердил приостановку работы своего завода в Кирове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru