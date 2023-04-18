В Германии сообщили о доставке системы ПВО Patriot на Украину

Американскую систему противовоздушной обороны Patriot доставили на Украину, сообщается на сайте кабинета министров Германии.

Украина получит от США военную помощь еще на 2,6 миллиарда долларов

Отмечается, что Берлин передал Киеву систему противовоздушной обороны с ракетами.

Также Украина получила от Германии 16 грузовых автомобилей Zetros. Передано две машины пограничной охраны.

Украинская система ПВО находится на грани истощения, следует из опубликованных в Сети секретных документов Пентагона. По данным военного ведомства США, Киев должен был истратить запасы ракет для системы «Бук» к 13 апреля, а к 3 мая подойдут к концу боеприпасы для С-300, передает «Радиоточка НСН».

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