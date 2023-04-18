В Германии сообщили о доставке системы ПВО Patriot на Украину

Отмечается, что Берлин передал Киеву систему противовоздушной обороны с ракетами.

Также Украина получила от Германии 16 грузовых автомобилей Zetros. Передано две машины пограничной охраны.

Украинская система ПВО находится на грани истощения, следует из опубликованных в Сети секретных документов Пентагона. По данным военного ведомства США, Киев должен был истратить запасы ракет для системы «Бук» к 13 апреля, а к 3 мая подойдут к концу боеприпасы для С-300, передает «Радиоточка НСН».

