В Германии сообщили о доставке системы ПВО Patriot на Украину
Американскую систему противовоздушной обороны Patriot доставили на Украину, сообщается на сайте кабинета министров Германии.
Отмечается, что Берлин передал Киеву систему противовоздушной обороны с ракетами.
Также Украина получила от Германии 16 грузовых автомобилей Zetros. Передано две машины пограничной охраны.
Украинская система ПВО находится на грани истощения, следует из опубликованных в Сети секретных документов Пентагона. По данным военного ведомства США, Киев должен был истратить запасы ракет для системы «Бук» к 13 апреля, а к 3 мая подойдут к концу боеприпасы для С-300, передает «Радиоточка НСН».
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