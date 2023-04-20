«Выглядит плачевно»: Запад отверг «срочные» запросы Киева по поставкам ракет
Киев планирует получить зенитные ракеты от партнеров, на Западе в этом не видят необходимости. Также в попытках расширить список «союзников» Украина сталкивает Южную Корею и КНДР.
Украинская сторона предпринимает попытки расширить список «партнеров» по поставкам оружия. Накануне высказаться на этот счет решил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, который впервые допустил возможность военной помощи Киеву.
«Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например любое крупномасштабное нападение на гражданских лиц, массовые убийства или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке», - сказал он Reuters.
До этого Южная Корея исключала такой вариант участия в конфликте. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев не мог пропустить такую риторику Сеула. Он поспешил напомнить о «партнерских» отношениях России и КНДР.
«Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнёров из КНДР?», - написал он в своем Telegram-канале.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал спокойнее, он напомнил, что власти Южной Кореи заняли враждебную по отношению к России позицию после начала спецоперации на Украине. По его словам, намерение Сеула поставлять вооружения Киеву не стало новостью для Москвы.
«Все больше и больше стран будут пытаться втянуть непосредственно в этот конфликт», - добавил Песков.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Южную Корею о том, что военную помощь Киеву Москва рассматривает как «откровенно враждебный антироссийский акт».
«Подобные шаги крайне негативно скажутся на двусторонних отношениях с теми государствами, которые их предпринимают, и будут учитываться при формировании российских позиций по вопросам, затрагивающим коренные интересы безопасности соответствующих стран. В случае с Республикой Корея речь могла бы идти о подходах к урегулированию ситуации на Корейском полуострове», — приводятся ее слова на сайте дипведомства.
Позже агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера сообщило, что Сеул все-таки пока не идет на поставки оружия Киеву, потому что хочет сохранить «стабильность в отношениях с Москвой». Чиновник отметил, что страна оказывает Украине гуманитарную и финансовую помощь.
При этом Украина планирует запросить у западных стран срочные поставки зенитных ракет. Об этом пишет Financial Times. По данным издания, Киев заявит об этом на заседании контактной группы по военной помощи в пятницу. Встреча пройдет на авиабазе «Рамштайн» в Германии под председательством главы Пентагона Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерала Марка Милли.
«Украина будет просить срочной передачи зенитных ракет ... опасаясь, что (их) острая нехватка позволит России начать массированные бомбардировки», — отмечается в материале.
Сразу же после появлений этой информации канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад не планирует поставлять Украине новые типы вооружений. Глава правительства Германии заверил, что западные страны продолжат оказывать Киеву военную помощь, но о поставке новых типов вооружений речи сейчас не идет.
По его словам, в настоящее время Киев нуждается в «том же вооружении, но в больших количествах». Шольц пояснил, что речь идет о поставках Украине систем противоракетной обороны, танков и боеприпасов.
Военные аналитики отмечают, что Киев готовится к контрнаступлению, исходя из уже обещанного вооружения со стороны западных партнеров.
Накануне стало известно, что на Украину прибыли системы противовоздушной обороны из США, Нидерландов и Германии. Об этом сообщил в своём Telegram-канале замглавы украинского Минобороны Александр Павлюк.
Так, Германия передала Украине вторую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T SLM, сообщает Spiegel со ссылкой на свои источники. Сроки поставок остальных систем не уточняются, но известно, что две системы еще предстоит произвести.
После утечки данных Пентагона в СМИ распространилась информация о том, что Украина полностью истощит свой запас ракет для «Буков» к 13 апреля, а ракет для С-300 — к 3 мая при нынешних темпах потребления.
На этом фоне эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков рассказал НСН, что на сегодняшний день у Украины ситуация с защитой неба и правда «выглядит плачевно».
«Господство в воздухе дает решающее преимущество на поле боя. Мы не обладаем реальными цифрами касаемо украинских запасов. Но вообще считалось, что большая часть советского ПВО уже уничтожена. Поэтому Киев стал запрашивать западные поставки. Я лично не могу понять: есть ли у них вообще запасы ракет для систем ПВО советского образца? Даже если, предположим, им поставили из бывших стран социалистического лагеря Восточной Европы – Польши, Венгрии, Болгарии… Эти запасы явно ограничены. Украина не сможет, конечно, при массированной атаке противостоять нашим ракетам, что и показали удары по их энергосистеме», - сказал он.
По его словам, на сегодняшний день все говорит о том, что украинские системы ПВО либо уничтожены, либо у Киева закончились боеприпасы.
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