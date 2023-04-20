«Выглядит плачевно»: Запад отверг «срочные» запросы Киева по поставкам ракет

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал спокойнее, он напомнил, что власти Южной Кореи заняли враждебную по отношению к России позицию после начала спецоперации на Украине. По его словам, намерение Сеула поставлять вооружения Киеву не стало новостью для Москвы.

«Все больше и больше стран будут пытаться втянуть непосредственно в этот конфликт», - добавил Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Южную Корею о том, что военную помощь Киеву Москва рассматривает как «откровенно враждебный антироссийский акт».

«Подобные шаги крайне негативно скажутся на двусторонних отношениях с теми государствами, которые их предпринимают, и будут учитываться при формировании российских позиций по вопросам, затрагивающим коренные интересы безопасности соответствующих стран. В случае с Республикой Корея речь могла бы идти о подходах к урегулированию ситуации на Корейском полуострове», — приводятся ее слова на сайте дипведомства.

Позже агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера сообщило, что Сеул все-таки пока не идет на поставки оружия Киеву, потому что хочет сохранить «стабильность в отношениях с Москвой». Чиновник отметил, что страна оказывает Украине гуманитарную и финансовую помощь.

При этом Украина планирует запросить у западных стран срочные поставки зенитных ракет. Об этом пишет Financial Times. По данным издания, Киев заявит об этом на заседании контактной группы по военной помощи в пятницу. Встреча пройдет на авиабазе «Рамштайн» в Германии под председательством главы Пентагона Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерала Марка Милли.