Журналисты отметили, что Киев пытается заменить американские комплексы Patriot советскими «Буками» и ЗРК Hawk. Однако последний прибыл на Украину без радаров, сообщило издание.

Из какой страны поступил этот комплекс журналисты не уточнили.

Система ПВО Patriot уже находится на боевом дежурстве, заявил командующий воздушными силами Украины Николай Олещук.

Издание The Wall Street Journal сообщило об истощении систем ПВО Украины. По данным газеты, Киев исчерпал запас ракет для «Буков», а боеприпасы для С-300 закончатся к 3 мая, передает «Радиоточка НСН».

