Близится худшая зима: Украина рискует потерять всю энергоинфраструктуру
Россия продолжает наносить удары по объектам энергетики Украины, на этом фоне Киеву прогнозируют полный блэкаут к концу года и худшую зиму со времен Второй мировой войны.
Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу 2022 года. Об этом сообщил Newsweek со ссылкой на НКО Mercy Corps.
«Энергетическая инфраструктура может полностью разрушиться в течении нескольких недель, если обстрелы продолжатся», — цитирует издание организацию.
Представитель Mercy Corps Майкл Янг отметил, что отключения электричества на территории Украины могут длиться не часами и днями, а целыми неделями. При этом в НКО считают, что многие города станут непригодными для жизни в течение четырех месяцев из-за низких температур. Также издание отмечает, что повреждены уже приблизительно 50% энергосетей Украины.
Янг подчеркнул, что перебои в подаче электроэнергии с интервалом в несколько недель не только лишат миллионы украинцев энергии, но и парализуют промышленность страны, а это приведет к росту безработицы. При этом предприятиям, которые работают от генераторов, придется повышать цены на продукцию, чтобы покрыть растущие расходы, указал он.
Как сообщил 6 декабря глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, в настоящий момент половина жителей Киевской области остаются без электричества. По его словам, местные энергетики работают не покладая рук, чтобы оперативно восстановить неполадки в электроснабжении.
«Ситуация в энергосистеме остается сложной», — сказал Кулеба на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
При этом мэр Киева Виталий Кличко 1 декабря заявил, что Киев рискует остаться без тепла и водоснабжения до весны, если в городе хотя бы на одни сутки пропадет отопление. По его оценкам, в случае отключения тепла недавно развернутых пунктов обогрева граждан окажется недостаточно.
«В городе на сегодняшний день проживает 3,5 млн человек. 430 пунктов обогрева — смешно. И 500 не поможет, и 5 тысяч будет мало», - говорил Кличко.
Также в середине ноября Кличко предупреждал, что город может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии. На этом фоне градоначальник призвал страны Европы помочь Украине гуманитарной помощью, прежде всего электрогенераторами и теплой одеждой.
Так, воздушная тревога на Украине звучит ежедневно с 10 октября, когда российская армия начала наносить ракетные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики страны. В конце ноября глава правления национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября подтвердил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.
Многие политики и эксперты уверены, что удары по энергетической инфраструктуре Украины являются крайне действенными для российской стороны. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что, с одной стороны, Россия уничтожает инфраструктуру, связанную с наращиванием мощи ВСУ, а с другой – сохраняет жизни людей, которые находятся в зоне спецоперации.
«Уничтожение инфраструктуры – это самый действенный способ для того, чтобы прекратился ремонт вооружения, техники, бронетехники. Кроме того, когда железнодорожный транспорт обесточен, начинаются перебои с поставками вооружения. Чем быстрее мы точечно уничтожим все, что связано с военной инфраструктурой Украины, тем меньше будет гибнуть людей. Здесь двойная выгода: с одной стороны, мы уничтожаем то, что связано с наращиванием мощи ВСУ и наемников, с другой – сохраняем жизни людей, которые находятся в зоне спецоперации», - объяснял Водолацкий.
А некоторые политики едины во мнении, что удары по энергосистеме Украины не несут никакого военного эффекта. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН отмечал, что за обстрелами могут стоять лишь «политические моменты» и России необходимо предпринять более решительные меры.
«Честно говоря, у меня вопрос, какого эффекта мы хотим добиться. Там есть железнодорожный узел на границе Украины и Польши, через который идут все поставки западного оружия, техники, вот этот узел нужно было уничтожить и еще несколько мостов и тоннелей. Это было бы намного эффективнее, чем обстреливать энергосистему Украины. Наверное, тут какие-то политические моменты. Нужны более решительные меры, стыдно слушать новости про обстрелы наших территорий», - говорил он.
При этом ранее полковник Минобороны Австрии Маркус Райснер заявил, что если Украине не будет доступна мощная противовоздушная оборона, то через несколько недель в стране наступит полный блэкаут. Военный пояснил, что в начале боевых действий российские силы уничтожили треть ПВО Украины, а теперь «огромные размеры страны и множество объектов, которые нужно защищать, делают практически невозможным что-либо с этим сделать». По словам Рейснера, чтобы изменить ситуацию, необходимо значительно расширить возможности вооружений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 561 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 690 / сут.
- Стрелявший по полицейским в Новошахтинске задержан
- В Германии задержали десятки подозреваемых в подготовке госпереворота
- В Киеве ввели экстренные отключения света после ракетной атаки
- Китай ослабил антиковидные меры на фоне протестов
- В Крыму разрешили салюты в новогоднюю ночь
- СМИ: В Мелитополе совершено покушение на замглавы администрации города
- В ДНР 16 человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса
- Пушилин заявил об отправке большого числа военных ВСУ в направлении Сватова и Кременной
- СМИ предупредили о возможных трудностях с экспортом российской пшеницы на мировой рынок
- Глава Минобороны Италии: Рим пока не будет поставлять оружие Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru