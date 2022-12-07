Близится худшая зима: Украина рискует потерять всю энергоинфраструктуру

«Энергетическая инфраструктура может полностью разрушиться в течении нескольких недель, если обстрелы продолжатся», — цитирует издание организацию.

Представитель Mercy Corps Майкл Янг отметил, что отключения электричества на территории Украины могут длиться не часами и днями, а целыми неделями. При этом в НКО считают, что многие города станут непригодными для жизни в течение четырех месяцев из-за низких температур. Также издание отмечает, что повреждены уже приблизительно 50% энергосетей Украины.

Янг подчеркнул, что перебои в подаче электроэнергии с интервалом в несколько недель не только лишат миллионы украинцев энергии, но и парализуют промышленность страны, а это приведет к росту безработицы. При этом предприятиям, которые работают от генераторов, придется повышать цены на продукцию, чтобы покрыть растущие расходы, указал он.

Как сообщил 6 декабря глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, в настоящий момент половина жителей Киевской области остаются без электричества. По его словам, местные энергетики работают не покладая рук, чтобы оперативно восстановить неполадки в электроснабжении.