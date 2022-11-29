«Укрэнерго»: стуация в энергетике близка к критической
Власти ЛНР опубликовали попавшие к ним в распоряжении документы, основанные на материалах компании «Укрэнерго», сообщает РИА Новости.
Из них следует, что ситуация в энергетической сфере Украины «близка к катастрофической». «Укрэнерго» предоставило данную информацию украинскому Министерству обороны. В некоторых регионах Украины энергетические мощности были выведены из строя более чем на 60 процентов.
В документах говорится, что украинцы могут начать массовые протесты в условиях отключения электроэнергии. Отмечается, что у энергетиков наблюдается дефицит комплектующих для ремонта поврежденных объектов инфраструктуры.
В Киеве продолжают восстанавливать электроснабжение, в энергосистеме продолжаются ремонтные работы. При этом подчеркивается, что максимальная продолжительность каждого отключения должна составлять не более пяти часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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